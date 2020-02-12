Не відпускай 5, 6 серія: дивитись онлайн український серіал 1+1

Український серіал "Не відпускай" добігає до завершення. У середу, 12 лютого, на каналі 1+1 вийшли нові 5 і 6 серія захопливої мелодрами. Дивіться онлайн свіжі епізоди та читайте опис сюжету!

Сюжет серіалу "Не відпускай" розгортається навколо однокласників, які пов'язані любов'ю та трагедією минулого. У юності Рита та Макс збирались одружитись, але через трагічний випадок із шестирічним братом дівчини, у якому звинуватили її коханого, пара була змушені розійтись.

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Через 10 років після цих подій доля знову зводить головних героїв. У рідну провінцію повертаються не лише ексзакохані, а й їхні друзі. У кожного своя мета, але всіх їх об'єднують спільні спогади. Виявляється, Макс і досі закоханий у Риту, проте на його шляху з'являється неочікуваний опонент Ігор, який є успішним бізнесменом та хоче побудувати яхт-клуб у їхньому селі.

Місцеві мешканці категорично проти такої забудови. Та Ігор і не думає відступати. До того ж, у нього з'явилася ще одна ціль – завоювати Риту. Жінка ж не погоджується на весілля з Ігорем, а обирає серцем, адже розуміє, що теж кохає Макса. Дізнайтесь, як далі розгортається їхня історія!

Дивитися онлайн серіал "Не відпускай" 5 серія від 12-02-2020:

Дивитися онлайн серіал "Не відпускай" 6 серія від 12-02-2020:

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