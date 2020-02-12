Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Не відпускай 5, 6 серія: дивитись онлайн український серіал 1+1

  • 144
Не відпускай - фото 1
Не відпускай

Український серіал "Не відпускай" добігає до завершення. У середу, 12 лютого, на каналі 1+1 вийшли нові 5 і 6 серія захопливої мелодрами. Дивіться онлайн свіжі епізоди та читайте опис сюжету!

Сюжет серіалу "Не відпускай" розгортається навколо однокласників, які пов'язані любов'ю та трагедією минулого. У юності Рита та Макс збирались одружитись, але через трагічний випадок із шестирічним братом дівчини, у якому звинуватили її коханого, пара була змушені розійтись.

Це цікаво: Попередні 3 і 4 серія мелодрами Не відпускай

Через 10 років після цих подій доля знову зводить головних героїв. У рідну провінцію повертаються не лише ексзакохані, а й їхні друзі. У кожного своя мета, але всіх їх об'єднують спільні спогади. Виявляється, Макс і досі закоханий у Риту, проте на його шляху з'являється неочікуваний опонент Ігор, який є успішним бізнесменом та хоче побудувати яхт-клуб у їхньому селі.

Місцеві мешканці категорично проти такої забудови. Та Ігор і не думає відступати. До того ж, у нього з'явилася ще одна ціль – завоювати Риту. Жінка ж не погоджується на весілля з Ігорем, а обирає серцем, адже розуміє, що теж кохає Макса. Дізнайтесь, як далі розгортається їхня історія!

Дивитися онлайн серіал "Не відпускай" 5 серія від 12-02-2020:

Дивитися онлайн серіал "Не відпускай" 6 серія від 12-02-2020:

До теми: Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Днем святого Валентина 2020: побажання для закоханих
  • 11 лютого, 16:19
  • 76210
Чоловічі джоггери: усе про спортивні штани для модників, які в тренді цього року
  • 09 лютого, 16:25
  • 431
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2091732
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз