Не відпускай 3, 4 серія: дивитись онлайн український серіал 1+1

Новий український серіал "Не відпускай" стартував на каналі 1+1. У вівторок, 11 лютого, на екрани вийшли 3 і 4 серії мелодрами, які ще більше заінтригували глядачів. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

У центрі сюжету серіалу "Не відпускай" − історія однокласників, які в юності збирались одружитись, але через трагічний випадок були змушені розійтись. Якось Макс та Рита пішли разом з друзями та шестирічним братом дівчини на річку, де внаслідок нещасного інциденту хлопчик зірвався з тарзанки та отримав інвалідність через травму хребта.

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Батько Рити не витримав горя та помер через інфаркт. Мама ж змусила дівчину розійтись з Максом, адже один із присутніх під час трагедії сказав їй, що це саме коханий Рити штовхнув Вітю. Далі події розгортаються у сьогоденні: після події 10-річної давності герої повертаються до рідного містечка.

Актори серіалу

Зокрема, доля знову зводить колишніх закоханих Риту та Макса. Хлопець палко закоханий у дівчину, проте на його шляху з'являється неочікуваний опонент: у містечко повертається й Ігор, який є успішним бізнесменом та хоче побудувати яхт-клуб на березі річки у рідному селі. Місцеві мешканці категорично проти такої забудови. Та Ігор і не думає відступати. До того ж, у нього з'явилася ще одна ціль – завоювати Риту.

Сюжет 3 і 4 серій. Макс повернувся якраз до найбільшого розпалу інтриг. Попри всю його "круту" підготовку в армії і на приватній службі, заступник мера Ігор не має наміру підпускати його до Рити. Тим часом героїня Ксенії Мішиної – Анна – одна з небагатьох, хто представляє ситуацію тверезо, намагається допомогти подрузі та другу. Як розвиватимуться події далі – дивіться у 3 та 4 серіях нового серіалу.

Дивитися онлайн серіал "Не відпускай" 3 серія від 11-02-2020:

Дивитися онлайн серіал "Не відпускай" 4 серія від 11-02-2020:

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