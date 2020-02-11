Не відпускай 1, 2 серія: дивитись онлайн новий український серіал

На каналі 1+1 стартував новий серіал "Не відпускай". Прем'єрні 1 та 2 серія мелодрами заінтригували глядачів. Дивіться онлайн перші епізоди та читайте опис сюжету!

За сюжетом серіалу "Не відпускай", компанія випускників вирушає купатися до свого улюбленого місця, серед них − закохані Макс та Рита, а також шестирічний брат дівчини Вітя. Та внаслідок нещасного випадку хлопчик зривається з тарзанки та отримує інвалідність через травму хребта.

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Актори серіалу

Батько Рити після трагічного інциденту помирає від інфаркту, а мама змушує Риту покинути Макса, адже один із "друзів" говорить, що саме коханий Рити штовхнув її братика.

У перших серіях ми бачимо, як через 10 років доля знову зводить уже дорослих героїв у рідному містечку. Кожен має свої мотиви повернутися: хтось прагне збудувати яхт-клуб, хтось − прагне захистити рідні домівки від знесення та забудови. У цій напруженій атмосфері зустрічаються і колишні закохані – однокласники Макс та Рита. Аня та Женя теж вдома.

Почуття знову дають про себе знати, але увесь світ проти їхнього возз'єднання, а дівчині вже підшукали багатого кавалера.

Дивитися онлайн серіал "Не відпускай" 1 серія від 11-02-2020

Дивитись онлайн серіал "Не відпускай" 2 серія від 11-02-2020:

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