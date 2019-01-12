Не варто їсти вранці: ці продукти викликають сонливість

Науковці визначили смаколики, які викликають бажання поспати. Такі продукти краще вживати у другій половині дня.

Учені дійшли до висновку, що причиною втоми та сонливості може бути не тільки активний режим дня, а й щоденний раціон. Саме ці продукти здатні викликати бажання поспати та відпочити.

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Лідирують у переліку банани, а все через високий вміст магнію, який заспокійливо впливає на людей та уповільнює кровообіг та пульс. Тому краще відмовитись від кількох бананів на день, якщо хочете провести його активно.

Яка їжа викликає сонливість

Друге місце займає йогурт через речовину триптофан, яка відповідає за активацію синтезу мелатоніну та серотоніну. Тому не дино, що ефект від йогуртів порівнюють з дією снодійного.

Важко у це повірити, але навіть горня кави може викликати бажання відпочити. Тому дієтологи радять вживати каву із окремою склянкою води, щоб отримати зворотний ефект.

Яка їжа викликає сонливість

Також одним із "сонних" смаколиків є вишні. У них також чимало мелатоніну, який впливає заспокійливо на організм. Далі у переліку опинились жирні продукти та страви, які не лише шкідливі, а й забирають чимало енергії на перетравлення.

Також у списку опинились і солодощі, які викликають стрибки рівня глюкози у крові. Тому після цукерок та тортиків згодом може виникнути сонливість.

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