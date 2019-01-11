Чому не варто зловживати гарячим шоколадом

Учені пояснили, чому краще не захоплюватися гарячим шоколадом з магазинів. Ви будете здивовані!

Британські науковці з Університету Королеви Марії виявили, що чашка гарячого шоколаду з магазинів може містити стільки ж солі, як і морська вода.

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Експерти провели аналіз 28 популярних продуктів харчування, серед яких гарячий шоколад, заправка для салатів. гамбургери, чіпси та інша магазинна їжа. З'ясувалось, що деякі марки гарячого шоколаду шокують своєю концентрацією солі, яка у 16 разів перевищує рекомендації Мінздоров'я Великобританії. Відтак, одна порція шоколаду значно шкідливіша, аніж пачка чіпсів.

Задля порівняння навіть у воді Атлантичного океану є 1 грам солі на 100 мілілітрів. Подібна концентрація і в популярних порошках для приготування гарячого шоколаду. Медики попереджають, що надмірне вживання солі підвищує ризики гіпертонії, а також негативно впливає на роботу серця, мозку, нирок та судин.

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