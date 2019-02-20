Не варто відмовлятись: чому і як корисно їсти шоколад

Американські науковці потішили ласунів хорошими новинами, чому шоколад не варто виключати з раціону. Виявилось, що популярний смаколик позитивно впливає на здоров'я.

Учені з Інституту харчування у США провели масштабний аналіз 5 досліджень, у яких брали участь 575 людей. Це дозволило підтвердити, що вживання шоколаду здатне зменшувати ризики серцевої недостатності аж на 17%.

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Річ у тому, що улюблений смаколик багатий на флавоноїди, які дозволяють зменшити рівень запалення і покращують стан кровоносних судин.

Чому не можна відмовлятись від шоколаду

Одне із досліджень продемонструвало, що регулярне вживання шоколаду також допомагає забезпечити себе від миготливої аритмії. Виявилось, що люди, які їли 2-6 порцій шоколаду щотижня, мали значно меншу ймовірність страждати від серцево-судинних захворювань, аніж ті, хто вживав смаколик всього раз у місяць.

Також медики наголошують, що шоколад допомагає нормалізувати тиск та навіть зміцнити пам'ять. Звісно ж, не варто забувати і про те, що навіть шматочок цього солодкого продукту покращує настрій.

Але є важлива умова, за якої шоколад і справді стає корисним: він має бути чорним без добавок, а також у межах 1/3 плитки на тиждень.

Як правильно їсти шоколад

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