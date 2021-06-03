Не Траволта та Л. Джексон: кого хотів бачити Тарантіно у Кримінальному чтиві

Американський письменник Дон Вінслоу опублікував у твіттері художній альбом, складений Квентіном Тарантіно. У ньому можна побачити перелік акторів, яких режисер хотів би бачити у фільмі "Кримінальне чтиво".

"Кримінальне чтиво" – один з найвідоміших фільмів Тарантіно, відзначений безліччю нагород і визнаний новаторським. І ви точно будете здивовані, що у ньому спочатку мали зіграти інші актори, пише The Independent.

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Джон Траволта і Семюель Л. Джексон знімалися у фільмі у ролі Вінсента Веги і Джулс Вінфілд. Однак, згідно з приблизним списком, вони були другими кандидатами на відповідні ролі.

"Сильний, сильний, дужий другий вибір", – написав Тарантіно поруч з ім'ям Траволти у списку акторів. Він віддавав перевагу Майклу Медсену, а замість Семюеля Л. Джексон розглядав Лоуренса Фішберна. Джексона ж режисер записав на роль Марселласа Воллеса – персонажа, якого зрештою зіграв Вінг Реймс.

Тарантіно позначав зірочками імена акторів, яких особливо хотів бачити у своєму фільмі. Три зірочки можна побачити поруч з ім'ям Тіма Рота у ролі Гарбузика, який у результаті й зіграв цього персонажа. Аманда Пламмер також стала основним вибором творця картини й з'явилася у ролі Солоденького Зайчика.

Нелегким став вибір того, хто буде грати наркодилера Ленса. Режисер віддав переваги двом акторам – Джону К'юсаку й Еріку Штольцу. Тарантіно уточнив: "Написав частину для Джона, якщо Джон не зможе, я хочу Еріка". У списку він перерахував інших можливих акторів, включаючи Крістіана Слейтера, Гері Олдман і Роберта Керрадайна.

Ума Турман, яка зіграла Мію Воллес, не була однією з 16 акторів, зазначених режисером. Роль Джоді у результаті дісталася Розанні Аркетт – сестрі Патриції Аркетт, котра була головною претенденткою на роль.

На жаль, ми не знаємо, що стало причиною зміни рішень Квентіна Тарантіно. Але зізнаємося, що дуже раді, що фільм вийшов саме з тими акторами!

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