Кріс Хемсворт оголосив про завершення зйомок четвертого фільму про Тора

Австралійський актор Кріс Хемсворт опублікував у своєму інстаграмі пост. У ньому він оголосив про завершення зйомок картини "Тор: Кохання та грім". Фільм стане четвертою стрічкою франшизи за коміксами Marvel про бога грому і блискавки.

На фото актор зображений разом з Тайка Вайтіті. Хемсворт виконує головну роль, а режисер одягнений у костюм зі спеціальними датчиками, які дозволяють отримати потрібну графіку на монтажі.

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"Це фінал зйомок "Тор: Кохання та грім". Це суперрозслаблене фото було найкращим. Фільм буде до біса божевільним і смішним", – написав Хемсворт.

У новому "Торі" також зніметься Метт Деймон, Крістіан Бейл зіграє Ґорра Убивцю богів, а Кріс Пратт виступить у ролі Зіркового Лорда.

Прем'єра "Тор: Кохання та грім" запланована на 6 травня 2022 року.

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