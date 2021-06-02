На сукню для Оскара не вистачило: Шерон Стоун розповіла про гонорар за Основний інстинкт

Шерон Стоун розповіла, що за Основний інстинкт їй заплатили мало

З моменту виходу стрічки "Основний інстинкт" з Шерон Стоун пройшло майже 30 років. Тож не дивно, що актриса регулярно ділиться цікавими фактами, пов'язаними як зі зйомками, так і з гонораром. Зокрема, вона розповіла, скільки їй заплатили за участь у картині.

За зйомки в трилері "Основний інстинкт" 1992 року Шерон Стоун заплатили вкрай невелику суму грошей, натомість її колега по знімальному майданчику Майкл Дуглас заробив $ 14 мільйонів. Про це 63-річна актриса розповіла в інтерв'ю кореспондентові CBC News Canada Тому Паверу.

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Стоун відзначила, що після зйомок перебувала у "дивному, підвішеному стані", оскільки "раптово стала знаменитою, але у неї не було грошей". Актриса зізналася, що гонорару не вистачило, навіть щоб купити плаття для церемонії вручення "Оскара".

Попри те, що Стоун так і не назвала точну суму, яку їй заплатили за участь у фільмі, ходять чутки, що вона склала усього $ 500 тисяч.

Актриса розповіла, що серйозно поставилася до ролі письменниці Кетрін Трамелл в "Основному інстинкті" і ретельно вивчала психологію серійних убивць. До зйомок вона переглянула чимало стрічок на цю тему. Стоун поділилася, що під час підготовки до зйомок їй навіть снилися кошмари й вона почала ходити уві сні.

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