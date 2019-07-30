Не тільки в рецептах та хімії: ось як ще можна використовувати соду

Насправді сода не є корисним продуктом, проте вона може компенсувати неправильний спосіб життя і погане харчування. Як? Читайте далі та дізнайтеся, як за допомогою соди можна покращити здоров'я.

Бікарбонат натрію, він же сода, виробляється нирками та підшлунковою залозою, щоб допомогти організму розчинити й використовувати їжу, яку ми їмо. Велика частина натрію виробляється в підшлунковій залозі, яка захищає нирки від пошкоджень. Якщо ваше харчування навантажує ці два органи (їжа, багата на цукор, смажена, жирна, багато злаків), нирки та підшлункова залоза можуть почати виробляти менше бікарбонату натрію.

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А брак бікарбонату призводить до того, що кислоти в нашому організмі не можуть бути нейтралізовані. Це призводить до негативних наслідків для нирок та інших органів.

Бікарбонат – це лужна речовина, яку виробляє наш організм, щоб підтримувати кислотно-лужний баланс. Отже, якщо у людини нестача лужних продуктів, тоді є сенс пити соду, яка допоможе збалансувати рівень лугу в організмі.



Як приймати? Беремо пів чайної ложки соди та гасимо її окропом. При розпаді вуглекислий газ випаровується і залишається бікарбонат.

Обов'язково пити на голодний шлунок, вранці й перед сном. Таким чином ви допомагаєте підшлунковій залозі, робите профілактику діабету. Крім того, розріджується кров, поліпшується її циркуляція. Клітини крові краще приносять кисень, поліпшується робота головного мозку. Цікаво, що соду можна застосовувати всім, вагітним, жінкам, які годують тощо.

Також є способи, як можна використовувати соду зовні.

Содові ванни. На ванну – 1 пачку соди. Наливаємо повну ванну води температурою 37-38°. Гасимо соду в окропі, потім виливаємо гашену соду в ванну й лежимо у ванні хвилин 40. Новачкам радять починати з 15 хвилин, а далі збільшувати час.

Якщо немає ванни, то підійде й звичайний тазик, в який наливаємо воду температурою 38°. Гасимо 2 -3 столові ложки соди й виливаємо в таз. Опускаємо ноги та сидимо не менше 30-40 хвилин.

Якщо є висипання на шкірі або шкіра схильна до жирності, можна протирати слабким розчином соди шкіру обличчя – 2 чайні ложки гашеної в окропі соди на склянку води.

А також можна використовувати содову кашку прикладаючи на сильні грибкові ураження на тілі або герпес. Сода має лужну реакцію і при взаємодії з дермою, шкіра починає посилено виділяти кислоти з організму.

Багато хто з реклам пам'ятає, що наша шкіра має кислий PH, але насправді це не є нормою. Людина народжується з лужним показником шкіри, а в процесі життя ми щодня закислює свій організм, диханням, харчуванням тощо. А шкіра, як найбільший секреторний орган, бере навантаження на себе і виводить кислоти через пори.

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