На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Не тільки в рецептах та хімії: ось як ще можна використовувати соду
-
- 53
Насправді сода не є корисним продуктом, проте вона може компенсувати неправильний спосіб життя і погане харчування. Як? Читайте далі та дізнайтеся, як за допомогою соди можна покращити здоров'я.
Бікарбонат натрію, він же сода, виробляється нирками та підшлунковою залозою, щоб допомогти організму розчинити й використовувати їжу, яку ми їмо. Велика частина натрію виробляється в підшлунковій залозі, яка захищає нирки від пошкоджень. Якщо ваше харчування навантажує ці два органи (їжа, багата на цукор, смажена, жирна, багато злаків), нирки та підшлункова залоза можуть почати виробляти менше бікарбонату натрію.
І ще: Що таке інтервальне голодування і чим воно корисне для здоров'я людини
А брак бікарбонату призводить до того, що кислоти в нашому організмі не можуть бути нейтралізовані. Це призводить до негативних наслідків для нирок та інших органів.
Бікарбонат – це лужна речовина, яку виробляє наш організм, щоб підтримувати кислотно-лужний баланс. Отже, якщо у людини нестача лужних продуктів, тоді є сенс пити соду, яка допоможе збалансувати рівень лугу в організмі.
Як приймати? Беремо пів чайної ложки соди та гасимо її окропом. При розпаді вуглекислий газ випаровується і залишається бікарбонат.
Обов'язково пити на голодний шлунок, вранці й перед сном. Таким чином ви допомагаєте підшлунковій залозі, робите профілактику діабету. Крім того, розріджується кров, поліпшується її циркуляція. Клітини крові краще приносять кисень, поліпшується робота головного мозку. Цікаво, що соду можна застосовувати всім, вагітним, жінкам, які годують тощо.
-
15:35Як виглядає Samsung Galaxy Note10+ в роботі: живі фото
-
15:30Магнітні бурі у серпні 2019: коли українцям варто бути обережними
-
15:24Лесю Нікітюк не впізнали на обкладинці глянцю
-
15:15З висоти МКС: NASA показало видовищні знімки Землі
-
14:56Канделакі погодилась, Астаф'єва – ні: Мілевський розповів про секс із зірками
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:44Шестирічна зірка YouTube купила 5-поверховий будинок у центрі Сеула
-
14:36Ірина Шейк знялася топлес для реклами сумок
-
14:30Тест: Який ти друг
-
14:12До 25-річчя культового серіалу ДРУЗІ у Нью-Йорку відкриють унікальну виставку
-
13:50У Google показали, як безконтактно керувати Pixel 4: відео
-
13:35Коли Медовий, Яблучний та Горіховий Спас в Україні: дата свят 2019
-
13:19Трек Old Town Road репера Lil Nas X побив 60-річний рекорд
-
13:00З'явилися подробиці про камери iPhone 2020
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:50Вихідні у серпні 2019 в Україні: коли будуть офіційні державні свята
-
12:37Adidas роздає 3000 безкоштовних пар взуття: як не попастись на нове шахрайство
-
12:25Гарячий тверк під трек Нікі Мінаж став хітом мережі: відверте відео
-
12:10Анекдоти про море: смішні жарти та кумедні історії про літній відпочинок
-
11:54Варення зі слив: рецепти приготування венгерок з шоколадом, горіхами, какао
-
11:35Найкращі фільми про справжню дружбу, які варто подивитися
-
11:18Геніальний лайфхак зі скотчем для тих, хто забув ключі в машині (відео)
-
10:55Прикольні цитати про дружбу з серіалу ДРУЗІ на всі випадки життя
-
10:26Кішки: дивіться трейлер мюзиклу, який розкритикували через вигляд головних героїв
-
10:15Привітання з Днем дружби 2019: побажання і картинки другу чи подрузі
-
14:30Тест: Який ти друг
-
12:10Анекдоти про море: смішні жарти та кумедні історії про літній відпочинок
-
10:55Прикольні цитати про дружбу з серіалу ДРУЗІ на всі випадки життя
-
07:14Погода в Україні 30 липня: на заході та півночі відчутно похолоднішає
- 29 липня
-
22:10Ваша ніч буде спекотною: 5 секс-іграшок, які завжди під рукою
-
19:15Міст дружби: Ольга Сумська й інші українські зірки знялися в ефектній фотосесії
-
17:46ТОП-10 унікальних озер і водойм України для бюджетного відпочинку
-
15:00ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
-
12:05Каспер, Скубі-Ду, Сабріна та інші: мультфільми, які популярні ще з 90-х
-
10:34Нова популярна музика липня: плейлист хітів для гарного настрою
-
09:33Переплутав місто і область: Зеленський осоромився дописом у Facebook
-
07:15Погода в Україні 29 липня: спеку розбавлять дощі у кількох областях
- 28 липня
-
21:2129 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+)
-
16:27ТОП-5 серіалів на вихідні, які поглинуть з головою
-
13:21Месники: Фінал: вирізана сцена прощання, яка змусить пустити сльозу
-
10:46Свіжий рок: драйвовий плейлист нових пісень тижня
-
08:15Apple звинуватили у підслуховуванні користувачів
- 27 липня
-
21:24Дайте мені її номерок: Настя Каменських знову завела чоловічу половину людства
-
19:20Люди розповіли, чому вони займаються сексом
-
16:53Кейт Міддлтон запідозрили у захопленні ботоксом
-
14:15Як налаштувати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: покрокова інструкція
-
12:15Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
-
10:1689-річна американка підкорила Кіліманджаро і встановила світовий рекорд
-
08:13Представлено Huawei nova 5i Pro: п'ять камер і один отвір