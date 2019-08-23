Не такий уже й топ: у мережі з'явилися характеристики Xiaomi Mi Mix 4

Слідом за виходом слайдера Mi Mix 3 компанія Xiaomi зайнялася розробкою четвертого покоління смартфона. Скріншот з технічними характеристиками неанонсованого гаджета, інформації про який практично немає, раптово з'явився в мережі.

Якщо вірити зазначеним на скріншоті характеристикам, то Mi Mix 4 отримає флагманський процесор Snapdragon 855, дисплей діагоналлю 6,39 дюйма з роздільною здатністю 2160х1080 пікселів, 10 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованого сховища.

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Попри на значну діагональ дисплея, виробник встановив акумулятор зі скромною 3300 мАг. На опублікованому скріншоті також зазначено роздільну здатність основної камери – новинці дістанеться сенсор на 64 Мп, хоча спочатку смартфону передбачали фотомодуль на 128 Мп.

За інформацією від інсайдерів, з Mi Mix 4 у Xiaomi виникли певні проблеми, пов'язані з брендованим ім'ям пристрою. Через те, що в Китаї вже є сервіс з подібною назвою, китайському виробникові смартфонів доведеться відмовитися від серії Mi Mix.

Про терміни виходу нового гаджета поки нічого не відомо.

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