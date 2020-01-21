Настя Каменських показала мокре фото в бікіні

Популярна співачка Настя Каменських потішила фанатів свіжим спекотним кадром з Мексики. Зірка не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру та з'являтись перед фанатами без косметики.

32-річна виконавиця Настя Каменських активно веде профіль в Instagram, де у неї понад 4,5 млн підписників. Вона є однією з небагатьох українських зірок, які мають настільки велику фан-базу в цій соцмережі, і це не дивно, адже кохана Потапа ледь не щодня публікує свіжі кадри зі своїх буднів: від робочих моментів до відпустки.

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Це підтверджує і недавній пікантний кадр з Настею у бікіні на пляжі. Відсутність макіяжу та зачіски лише підкреслила природну вроду зірки, а її розкішну фігуру важко не помітити.

instagram.com/kamenskux

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