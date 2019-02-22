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Не такі вже і старі: назвали нову вікову класифікацію

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Тепер старість настає у 75 років - фото 1
Тепер старість настає у 75 років

Всесвітня організація охорони здоров'я змінили вікову класифікацію. Тепер старість настає пізніше. Дізнайтеся, до якої категорії ви належите.

ВООЗ вирішили, що старі вікові межі не відповідають дійсності і змінили ці показники. Нові вікові норми омолодили людей, старість настає після 75 років.

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Офіційні вікові норми від ВООЗ:
Молодий вік – 25-44 років.
Середній вік – 44-60 років.
Похилий вік – 60-75 років.
Старечий вік – 75-90 років.
Довгожителі – після 90 років.

Після 90 років – довгожитель - фото 309202
Після 90 років – довгожитель

Вчені з Массачусетського технологічного інституту провели дослідження мозку. Вони дійшли висновку, що після 50 років настає лише новий етап у розвитку людини. Мозок здатний нормально функціонувати в будь-якому віці. При пізнанні чогось нового, ви стимулюєте мозок і продовжує його молодість. Також вчені визначили, що ефективність – це не віковий показник, а навички та здатність особи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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