Модель Келлі Гейл розбурхала мережі пікантними фото

Популярна модель Келлі Гейл потішила прихильників спокусливим фото у купальнику. Ця дівчина знає, як привернути до себе увагу!

24-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням та особливою вродою стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі ледь не кожного дня публікує кадри зі своїх буднів.

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Зараз у дівчини відпустка, тому вона ділиться сонячними знімками на пляжі, де складно не помітити рельєфну фігуру моделі. Звісно ж, для цього вона активно працює у спортзалі та стежить за харчуванням. Тому і результат такий ефектний!

Джерело всіх фото: instagram.com/kellybellyboom

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