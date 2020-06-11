Не така, як інші: блогерка висміяла дівчат у новому відео

Жіноча поведінка викликає чимало питань не лише у чоловіків, а й навіть у їхніх подруг. Тому не дивно, що блогерка вирішила потролити "особливих" дівчат, яких значно більше, аніж здається.

На платформі Reddit користувачка з ніком discowhale поділилась кумедним відео, у якому посміялась над тими дівчатами, які вважають себе "не такими, як всі інші". За короткий час допис зібрав понад 10 тисяч балів та більше як 300 коментарів.

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І це не дивно, адже на ролику дівчина розповідає, що не така, як решта, адже засинає під мультики, любить піцу та Star wars, майже не використовує косметику, обожнює відеоігри, а також не вміє ходити на каблуках, адже це незручно. І справді, здається таких красунь, які "відрізняються" насправді значно більше, аніж тих, хто не вважає себе такими "особливими".

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