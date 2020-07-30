Не така вже й крихітка: на торги виставили тюнінгований Fiat 500 1971 року

У США на продаж виставили дуже широкий Fiat 500 з двигуном від Honda Civic Type R. Машину побудувала фірма Redline Restorations з американського Бриджпорта – це реставраційна майстерня з купою нагород, завойованих у престижних конкурсах елегантності.

В основі "зарядженого" хот-хетча лежить модель 1971 року. Причому його технічна начинка повною мірою відповідає незвичайній зовнішності з надмірно роздутими колісними арками.

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Колишній двигун об'ємом 0,5 літра тут замінений на 1,6-літровий B16B, який ставили на Honda Civic Type R (EK9). "Четвірка" видає 194 кінських сили і розкручується до 9000 оборотів на хвилину, але про динамічні характеристики автомобіля в компанії замовчують. Коробка – п'ятиступінчаста механіка.

Серед іншого хетчбек виділяється паливним баком, встановленим у передньому багажнику, гальмівними дисками Abarth Sport спереду і механізмами від Civic Si ззаду, а також колесами XO Luxury з шинами Toyo Proxie R888.

У салоні – нова передня панель з приладами Marshall, підрізане знизу кермо Sparco і гоночні "ковші" Bride Low-Max.

У обвісі пророблені додаткові повітрозабірники для охолодження двигуна, гальм і кокпіта. За автомобіль хочуть отримати 85 000 доларів.

Альтернативою цій машині може стати сучасний Abarth 695 70° Anniversario. Він оснащений 1,4-літровим турбомотором, який видає 180 кінських сил і 250 Нм крутного моменту, і набирає "сотню" за 6,7 секунди. Максимальна швидкість ювілейної моделі – 225 кілометрів на годину. Фішка видання – спойлер з механічним регулюванням, як на гоночних машинах.

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