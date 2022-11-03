Не суперниці, а пара: Міс Аргентина та Міс Пуерто-Ріко потай побралися – відео

Колишні Міс Аргентина та Міс Пуерто-Ріко здивували своїх шанувальників несподіваною новиною про шлюб. Дівчата, які раніше були конкурентками, стали подружжям.

Маріана Варела та Фабіола Валентін зустрілись на конкурсі Міс Ґранд Інтернешнл у Таїланді у 2020 році, де вони представляли Аргентину та Пуерто-Ріко. Красуні потрапили у десятку найкращих, але залишились не суперницями, а близькими друзями. Дівчата часто ділились спільними фото в соцмережах, але фанати й не підозрювали, що вони весь цей час потай зустрічались, пише CNN.

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Тож особливий ролик з романтичними шматочками з життя Маріани та Фабіоли на персональних сторінках в інстаграмі, які побрались 28 жовтня, неабияк здивував шанувальників цих моделей.

Після того, як ми вирішили зберегти наші стосунки у секреті, ми розкрили таємницю в особливий день, – зауважило новоспечене подружжя.

Атмосферне відео з побаченнями, зустрічами та шлюбом зібрало майже 280 тисяч вподобайок та більше як 9 тисяч захоплених коментарів з вітаннями.

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