Червоні нігті творять магію: самотні жінки запустили вірусну теорію у TikTok

Самотні жінки виявили несподіваний лайфхак для привертання уваги чоловіків. Виявилось, що червоні нігті можуть змінити рівень привабливості для протилежної статі.

"Теорія червоних нігтів" захопила TikTok, оскільки жінки стверджують, що саме цей колір манікюру змушує чоловіків частіше кликати їх на побачення. Все почалось з 28-річної американської блогерки Робін ДельМонте, яка активно веде профіль у TikTok під ніком GirlBossTown. Дівчина зняла відео, у якому пояснює, як колір нігтів може змінити стан особистого життя.

І ще: Як дізнатись, чи стосунки будуть тривалими: експерт назвала 4 ознаки

Знаю, що хлопців приваблюють червоні нігті, і я скажу вам чому. Це називається "теорією червоних нігтів". Почуйте мене, щоразу, коли у мене червоний манікюр, просто кожного разу якийсь хлопець це зауважить та зробить комплімент. Я завжди вважала, що червоний – це бабусин колір нігтів, тож мене це дуже вразило. У 90-х, коли ми всі росли, у жінок часто були саме такі нігті. І хлопцям це подобається, бо такий манікюр нагадує їм про їхніх матусь, коли вони піклувались про них маленьких, або ж це про проблеми з матір'ю, – поділилась блогерка.

Ролик став вірусним і чимало дівчат почали випробовувати теорію на собі, дивуючи успіхами на любовному фронті. Тим часом авторка зізнається, що все одно залишається самотньою, але приємно здивована, що трюк з червоними нігтями працює для інших жінок.

Тож я випадково започаткувала глобальний феномен і кожна дівчина тепер ходить зі своїм червоним манікюром... Хлопці, очевидно, що я жартую у відео, бо не все, що сказано в інтернеті, варто сприймати так серйозно, – наголосила Робін.

Читайте також: Як вибір піци вказує на ваші вподобання у стосунках: незвичайне дослідження