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Не сидіти: як правильно працювати вдома

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Як правильно працювати вдома - фото 1
Як правильно працювати вдома

Робота вдома у когось викликає радість, а когось змушує шукати максимально комфортне місце. Але насправді перехід на дистанційну працю має свої правила, які дозволяють тримати себе та голову у формі.

Американський журнал Vogue зібрав найкращі поради експертів про те, як працювати вдома і не почуватись при цьому погано.

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  • Менше сидіти. Таке положення не найкраще впливає на стан спини та шиї, тому не перетворюйте кухню чи спальню в робочу зону.
  • Активно сидіть. Цей пункт приходить на допомогу всім, хто намагається зрозуміти, як же ж тоді працювати, як не на стільці. Мається на увазі періодично вирівнювати спину, правильно нахиляти голову та не закидати ногу на ногу.
Як правильно працювати вдома - фото 397018
Як правильно працювати вдома
  • Працюйте стоячи. У деяких компаніях доволі популярні робочі місця взагалі без крісел. Звісно ж, встояти 8 годин на ногах - не найпростіше, але можна розмістити комп'ютер на рівні очей, щоб не доводилось напружувати спину та шию.
  • Не забувайте рухатись. Кожні 30-50 хвилин варто влаштовувати 5-хвилинку, щоб пройтись по домівці, зробити прості вправи.
Як правильно працювати вдома - фото 397019
Як правильно працювати вдома

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Джерело: iod.media
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