Не сидіть на селері: експерти розкритикували дієту Кім Кардашян

Інста-селебріті Кім Кардашян віднедавна стала затятим пропагандистом дієти на базі соку селери. Сформувався й активно діє рух прихильників селери – Global Celery Juice Movement. Але не всі схвально відгукуються про такий варіант харчування. Чому експерти розкритикували селерову дієту Кардашян.

У чому полягає суть селерової дієти Кім Кардашян? Зірка рекомендує щодня пити сік селери зранку натщесерце за 15-30 хвилин до прийому їжі. Вона переконана, що це дозволяє очистити шкіру. Ба більше, зірка мережі та учасники руху Global Celery Juice Movement стверджують навіть, що ця дієта здатна побороти псоріаз, від якого страждає сама теледіва. Але не все так однозначно.

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Пристрасть до цього напою здатна завдати шкоди не менше, ніж користі. Це стверджує англійський дерматолог Емма Веджворт. На її думку, напій провокує раннє старіння шкіри. Крім того, надмірне захоплення цим соком підвищує ймовірність розвитку раку.

Проблема ось у чому: псоралени, що містяться в селері, підвищують чутливість шкіри до УФ-випромінювання. яке відіграє вирішальне значення при виникненні зморшок. А в разі схильності організму або перевищення розумних норм споживання ймовірність розвитку раку шкіри різко зростає.



Дерматолог не рекомендує кожного дня пити селеровий сік натщесерце

Однак, зазначає лікар, у боротьбі з псоріазом споживання соку дає певний позитивний ефект. Суть в тому, що УФ-випромінювання гнітюче діє на запальний процес, викликаний псоріазом. Але одночасно у людей, які надміру захоплюються цим напоєм, знижується загальний захист організму від сонячного випромінювання.

Тож експерт зазначає, що сидіти на селеровій дієті від Кім Кардашян ні в якому разі не варто.

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