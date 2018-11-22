Не розраховувався на побаченні: американця посадили до тюрми

Американець не платив у ресторанах та сів за грати

Американець отримав 120 днів тюрми за те, що кликав жінок до ресторанів, дегустував різні страви і тікав, не оплативши рахунок.

У США суд округу Лос-Анджелес дав 3 роки умовно та 120 днів тюрми Полу Гонзалесу за те, що він водив жінок до ресторанів та тікав, не розрахувавшись. 45-річний чоловік навіть отримав прізвисько "поїв та утік", адже за два роки він обдурив щонайменше 10 жінок на суму понад 950 доларів.

І ще: У США дівчина вирішила не знімати весільну сукню, поки не знайде нареченого

Гонзалес умисно покидав своїх пасій після вечері з креветками та стейками, змушуючи їх самотужки платити за з'їдене. Американець не заперечив звинувачення у дрібних крадіжках та обмані.

Однак із жертв навіть пожартувала, що тепер Гонзалесу не потрібно перейматись про трапезу, адже у тюрмі його годуватимуть строго за розкладом тричі на день. До того ж, Полу заборонили користуватись сайтами та додатками для знайомств.

Американець не платив у ресторанах та сів за грати / ABC News - Go.com

Читайте також: Впустіть кота: як британська поліція допомагає пухнастикам