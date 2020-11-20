Не роби так: 5 поширених чоловічих помилок під час кунілінгусу

Більшість жінок просто тануть від орального сексу або кунілінгусу. Для них немає нічого інтимнішого, ніж ласки язиком. Через максимальну близькість оральний секс часто створює абсолютну довіру. Але ти можеш наробити дурниць під час цього процесу. Про них ми й розповімо.

Виявляється, не всіх жінок стимулює одна і та ж техніка. Тож ми, чоловіки, часто схильні здійснювати грубі помилки, які псують те, що апріорі прекрасно та бажано для кожної жінки.

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1. Дике лизання

Клітор дуже чутливий. Якщо ти відразу перейдеш до справи, це може бути дуже збудливо, але, як правило, краще діяти повільно. Спочатку спробуй пестити та цілувати її груди, живіт і ноги. Будь обережним і з'ясуй, який тиск ти можеш застосовувати до її клітора язиком або пальцями, щоб їй було комфортно.

Звичайно, все залежатиме від збудження або настрою. Тому ти повинен уважно стежити за її рухами та відчуттями.

2. Ближче до справи

Навряд чи є які-небудь загальні рекомендації, застосовні до вподобань усіх жінок. Дуже важливий принцип: будь рішучим та сконцентрованим. Зосередься на тому, що робиш. Ніхто не хоче почуватися так, ніби його просто облизують десь між ніг і заливають слиною. Твій теплий язик повинен приємно і ніжно пестити клітор і піхву. Але це не означає, що його "локація" не має значення!

3. Слухай її

Звертай увагу на мову її тіла. На те як вона вигинається або стогне. Так ти розумітимеш, що їй подобається, а що – ні. Нехай вона буде своєрідним штурманом до насолоди. Твоя ж робота – тримати міцно штурвал!

Головне правило таке: не реагуй занадто сильно! Багато чоловіків роблять помилку, стаючи настільки швидкими, збиваючи партнерку з необхідного ритму, який дарує їй задоволення.

Жінкам часто дуже приємно, коли партнер збільшує тиск і швидкість незадовго до оргазму, але у помірному ступені й не шляхом того, що язик більше не торкається клітора.

4. Не зациклюйся на оргазмі

Багато чоловіків часто намагаються довести жінку до оргазму якомога швидше, а потім розчаровуються, коли їм це не вдається. Але жінки завжди зауважують нетерпіння партнера. Якщо ти передаси відчуття бажання поставити галочку якомога швидше, то ви навряд чи зможеш створити відповідну сексуальну напругу, захищеність й еротизм, які збуджують багатьох жінок.

5. Стрижи нігті!

Коли ти пестиш кохану орально, ти завжди використовуватимеш пальці, щоб торкатися її грудей, ніг або проникати ними у піхву. Особливо для останнього і взагалі не тільки для орального сексу важливо дотримуватися простого правила: обов'язково стрижи нігті!

Дотримуйся наших порад, аби подарувати свої партнерці задоволення під час кунілінгусу!

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