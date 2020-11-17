10 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен

Ми усі повинні знати, як правильно користуватися презервативом, правильно? Університет Індіани назвав найпоширеніші помилки при використанні латексного виробу. Ви будете здивовані.

Зверніть увагу на ці помилки, аби не робити їх.

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1. Одягніть презерватив вчасно. Багато досліджень свідчать про те, що від 17 до 51 відсотка випробовуваних здійснювали одну і ту ж помилку: вони надягали презерватив занадто пізно – коли акт уже почався. Але природне мастило пеніса може містити сперматозоїди або вірус ВІЛ. Тому краще одягати його відразу ж, коли статевий член досить ерегований.

2. Не знімайте занадто рано. Від 13,6 до 44,7 відсотка випробовуваних знімали презерватив занадто рано. Знімайте його тільки тоді, коли пеніс більше не ерегований, і, якщо ви хочете обніматися після сексу, помийтеся і висушіть пеніс.

3. Розгорніть презерватив на статевому члені, а не раніше. Неймовірно, але факт: від 2,1 до 25,3 відсотка випробовуваних спочатку розгорнули презерватив, а потім натягали на статевий член. Це помилка!

4. Залиште місце вгорі. При надяганні презерватива від 24,3 до 45,7 відсотка чоловіків не залишили місця для сперми. Насправді спочатку необхідно виштовхнути повітря з кінчика, попередньо затиснувши його між двома пальцями.

5. Жодних виправлень. Від 4 до 30,4% випробовуваних зізналися, що іноді в запалі пристрасті вони намагаються натягнути презерватив не тією стороною, тобто на виворіт. Якщо ви знайшли помилку, просто виверніть презерватив і дійте далі. Якщо презерватив неправильно надітий, то секрет пеніса зі сперматозоїдами та ймовірними вірусами може витекти й опинитися в піхві.

6. Спочатку повністю надіньте, потім приступайте. Від 8,8 до 11,2 відсотка учасників опитування заявили, що вони не наділи презерватив повністю перед тим, як почати.

7. Відкрийте упаковку пальцями. Від 2,1 до 11,2 відсотка випробовуваних відкривали упаковку презерватива гострим предметом: ножем, ножицями або навіть зубами. Ці предмети можуть не тільки відкрити упаковку, а й пошкодити презерватив.

8. Перевірте презерватив перед використанням. Перед використанням презерватива обов'язково перевірте, чи цілий він. Згідно з дослідженнями Університету Індіани, від 74,5 до 82,7% чоловіків цього не роблять! Спочатку знайдіть термін придатності. Потім перевірте, чи в порядку сама упаковка. Нарешті, розгляньте сам виріб: якщо презерватив сухий або липкий, краще його не використовувати. Він міг бути пошкоджений в процесі виготовлення або упаковки. При надяганні звертайте пильну увагу на те, чи є де-небудь дірки або дефекти. Найменше пошкодження може зробити презерватив непридатним для використання.

9. Використовуйте відповідний лубрикант. Від 16 до 25,8 відсотка випробовуваних заявили, що вони не використовували лубрикант. Проблема полягає в тому, що якщо ви займаєтеся сексом протягом певного періоду часу, ризик розриву презерватива без змащення вищий, ніж з ним. Переконайтеся, що ви придбали гель, сумісний з латексними презервативами, тобто не містить олії. 3,2 відсотка чоловіків і 4,7 відсотка жінок не цікавилися складом мастила і його впливом на латекс.

10. Використовуйте презерватив тільки один раз. Неймовірно: від 1,4 до 3,3 відсотка випробовуваних заявили, що використовували один презерватив щонайменше двічі! Що може бути безумніше?

Бонус: Зберігайте правильно. Майже 19,1% учасників дослідження неправильно зберігають презервативи. Перебування у гаманці, кишені або бардачку автомобіля знизить їх довговічність, оскільки вироби піддаються сильному нагріванню, впливу світла і постійному тертю.

Будьте відповідальними. Пам'ятайте про те, що недостатньо просто надіти презерватив, щоби бути впевненими в тому, що після сексу не виникне жодних неприємностей.

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