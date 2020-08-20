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Не радіють чужим успіхам: найбільш заздрісні знаки Зодіаку

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Не радіють чужим успіхам: найбільш заздрісні знаки Зодіаку - фото 1

Заздрість навряд чи можна назвати хорошим почуттям, адже воно негативно впливає і на саму людину, і на її оточення. Астрологи ж назвали ТОП-3 знаки Зодіаку, які найчастіше піддаються заздрощам.

Овен. Ці вогняні люди частенько відчувають приховану заздрість, адже успіхи навіть найближчого оточення можуть викликати у них негатив. Якими б відданими друзями вони не були, але їм стає легше, коли у когось справи йдуть гірше. Вони надто близько до серця сприймають свої невдачі та перемоги інших, через що можуть почуватись зовсім безпомічними.

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Лев. Ось хто вважає себе найкращим з усіх і найрозумнішими у світі. Вони бажають найкрутіших посад, найкрасивіших помешкань і просто розкішного життя. Тому, якщо хтось обганяє їх у досягненні таких цілей, то це відверто їх дратує та злить. Мало того, Леви готові позбуватись конкурентів будь-якими способами.

via GIPHY

Скорпіон. Представники цього знаку Зодіаку зовсім не приховують жодних емоцій, а заздрість з їхнього боку проявляється дуже агресивно. Їм не вдається тримати хвилю негативу, тому Скорпіон з легкістю може образити людину і навіть вигадати який-небудь підступний план.

via GIPHY

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Джерело: slovofraza
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