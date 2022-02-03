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Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють

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Приклади вдалого дизайну - фото 1
Приклади вдалого дизайну / twitter.com/astheticdesign

Якщо ви досі думаєте, що облаштувати затишну та комфортну домівку надто складно або потрібно мати неймовірну фантазію та креатив, то ця добірка точно для вас. Ловіть порцію натхнення!

Після всіх невдалих ремонтів та занадто оригінальних дизайнів саме час зосередити увагу на чомусь справді красивому. І профіль у Twitter під назвою "Естетичні дизайни" ('Aesthetic Designs) ідеально підходить для цього, передає Радіо MAXIMUM.

Тут можна зустріти і концепції будинків, і реальні приклади, що й принесло сторінці неабияку популярність та понад 127 тисяч підписників. Можна вважати це острівком натхнення та порцією чогось приємного для очей. Можливо, ці кадри навіть надихнуть вас оновити власне житло.

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495053

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495054

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495055

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495056

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495057

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495058

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495059

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495060

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495061

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495062

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495063

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495064

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495065

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495066

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495067

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495068

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495069

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495070

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495071

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495072

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495073

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495074

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495075

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495076

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495077

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495078

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495079

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495080

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495081

Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють - фото 495082

Джерело фото: twitter.com/astheticdesign

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