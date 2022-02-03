Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють

Якщо ви досі думаєте, що облаштувати затишну та комфортну домівку надто складно або потрібно мати неймовірну фантазію та креатив, то ця добірка точно для вас. Ловіть порцію натхнення!

Після всіх невдалих ремонтів та занадто оригінальних дизайнів саме час зосередити увагу на чомусь справді красивому. І профіль у Twitter під назвою "Естетичні дизайни" ('Aesthetic Designs) ідеально підходить для цього, передає Радіо MAXIMUM.

Тут можна зустріти і концепції будинків, і реальні приклади, що й принесло сторінці неабияку популярність та понад 127 тисяч підписників. Можна вважати це острівком натхнення та порцією чогось приємного для очей. Можливо, ці кадри навіть надихнуть вас оновити власне житло.

Джерело фото: twitter.com/astheticdesign

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