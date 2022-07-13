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Не про війну, а про незламність українців: Wellboy випустив трек "Ворогів на ножі"
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Популярний співак Wellboy випустив перший новий трек за час повномасштабної війни. Пісня "Ворогів на ножі" створена без продюсування скандального Юрія Бардаша. Тому радимо її зацінити!
Талановитий Wellboy потішив шанувальників запальним треком "Ворогів на ножі", що став першою новинкою від виконавця від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Як зауважує сам співак, це не трек про війну, а про міць нашого народу, пише Радіо MAXIMUM.
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"Ворогів на ножі" – пісня про українську незламність. Про те, як історія накладається на сьогодення. Як нам доводиться чинити опір ворогам, боротися за українські цінності, культуру, писемність, мистецтво, традиції та, найголовніше, – нашу ідентичність, яку ворог сьогодні намагається викрасти у нас та знищити. Попри це, як і багато років тому – ми не припинимо воювати і обов’язково виграємо у цій боротьбі, – наголошує Wellboy.
Він додає, що нова композиція також про те, що навіть у такі важкі часи українці залишаються непереможними та спраглими та життя і свободи. Тож "через тріщину обов’язково просочиться світло і всі вороги будуть покарані".
Wellboy – Ворогів на ножі, слухайте нову пісню онлайн:
Wellboy – Ворогів на ножі, текст пісні:
Куплет:
Забуваєм до, зараз ми всі інші,
У нас одне на всіх серцебиття,
Склалися у пісню всі найкращі вірші,
Таке життя, сирена -укриття.
Приспів:
Мама не питай, чому далеко твій син зараз,
Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,
Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,
Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене коли
Куплет:
Я сьогодні снився багатьом
Мабуть, до біди
От би нам піти вірним шляхом
Боже проведи
Вистачить загоїть рани всім, мертвої води
Дивляться і плачуть із світлин наші прадіди
Брідж:
Ворогів на ножі,
Перетнуті рубежі,
Ворогів на ножі
Ворогів на ножі,
Перетнуті рубежі,
Ворогів на ножі
Приспів:
Мама не питай, чому далеко твій син зараз,
Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,
Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,
Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене коли
Мама не питай чому далеко твій син зараз,
Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,
Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,
Все буде в нас гаразд,
Заряджай боєприпас!
Ця Весна виснажлива була,
Біля хат кати
Але ті кати уже в землі,
Як ти не крути.
Вистоїмо, побудуєм ми новії світи,
Знову в Україні розквітнуть вишневі сади.
Брідж:
Ворогів на ножі,
Перетнуті рубежі,
Ворогів на ножі
Ворогів на ножі,
Перетнуті рубежі,
Ворогів на ножі
Приспів:
Мама не питай, чому далеко твій син зараз,
Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,
Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,
Все буде в нас гаразд, тільки не питай мене коли
Мама не питай, чому далеко твій син зараз,
Ми живемо так як заповів колись дід Тарас,
Боремось-поборемо і все буде в нас гаразд,
Все буде в нас гаразд,
Заряджай боєприпас!
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