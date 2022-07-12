"Наша прадавня сила": Макс Гордєєв презентував пісню "Мольфар"

Співочий екстрасенс Макс Гордєєв випустив пісню-передбачення з нагоди дня Івана Купала. Він вважає, що ця пісня пророкує долю війни в України та стане вісником перемоги. Слухайте і ви!

Цей кліп на пісню "Мольфар" – справжній мініфільм, який здатен здивувати вас сюжетом та паралелями із сьогоденням, бо ж відповість на запитання: "В чому ваша сила?".

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"Івана Купала здавна є потужним святом, коли брама між нашими забутими силами стає ледве помітною. У цю дату ми звернемося та звільнимо прадавню міць, що бережуть Мольфари! Історія, що показана в кліпі є реальною картиною в енергетичному плані сьогодення, вона створена аби наблизити перемогу та нагадати наші звичаї", – йдеться в описі до кліпу.

Слухати пісню Макс Гордєєв – Мольфар:

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