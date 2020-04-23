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Не помиляйтесь: у ВООЗ заявили про повторні спалахи коронавірусу
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Пандемія коронавірусу змусила чимало країн ввести режим карантину, який триває вже кілька місяців. Однак у Всесвітній організації охорони здоров'я не радять сподіватись на швидке відновлення звичного ритму життя.
Новий коронавірус не мине настільки швидко, щоб можна було вже послаблювати карантин у багатьох країнах, адже боротьба з COVID-19 триватиме довше, аніж можна очікувати. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на офіційному профілі організації в соцмережі Twitter.
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За його словами, учені зараз фіксують повторні спалахи та зараження коронавірусом у країнах, які одні із перших виявили COVID-19. Тому до пом'якшення карантину потрібно підходити дуже виважено і повільно.
"Деякі з країн, яких пандемія торкнулася першими, тепер починають фіксувати відновлення у випадках. Не робіть помилки: на нас чекає довгий шлях. Цей вірус буде з нами довго", – наголосив очільник ВООЗ.
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