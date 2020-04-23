Не помиляйтесь: у ВООЗ заявили про повторні спалахи коронавірусу

Не варто очікувати на швидке видужання світу від коронавірусу

Пандемія коронавірусу змусила чимало країн ввести режим карантину, який триває вже кілька місяців. Однак у Всесвітній організації охорони здоров'я не радять сподіватись на швидке відновлення звичного ритму життя.

Новий коронавірус не мине настільки швидко, щоб можна було вже послаблювати карантин у багатьох країнах, адже боротьба з COVID-19 триватиме довше, аніж можна очікувати. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на офіційному профілі організації в соцмережі Twitter.

І ще: Уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня без пом'якшення обмежень

За його словами, учені зараз фіксують повторні спалахи та зараження коронавірусом у країнах, які одні із перших виявили COVID-19. Тому до пом'якшення карантину потрібно підходити дуже виважено і повільно.

"Деякі з країн, яких пандемія торкнулася першими, тепер починають фіксувати відновлення у випадках. Не робіть помилки: на нас чекає довгий шлях. Цей вірус буде з нами довго", – наголосив очільник ВООЗ.

"And some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases.



Make no mistake: we have a long way to go. This virus will be with us for a long time"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020

Читайте також: Мер цього іспанського міста заборонила містянам сумувати