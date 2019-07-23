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Не плювати і показувати дулю: що робити, якщо з'явився ячмінь

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Як позбутись ячменю - фото 1
Як позбутись ячменю

Медики розповіли, як зменшити ризики появи ячменю та що робити, якщо ячмінь таки з'явився та викликає дискомфорт. Чи справді допомагає доля та плювання – читайте далі.

У МОЗ продовжують ділитись корисною та актуальною інформацією для українців на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу фахівці нагадали, як позбутись ячменю на оці та зменшити ризики його появи.

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Не терти обручкою, не плювати в око, не показувати дулю тощо. Не вірте "народним" методам – вірте доказовій медицині, – наголошують медики.

"Ячмінь гнійне гостре запалення сальної залози або волосяної частини вій, що виникає внаслідок інфікування бактеріями, найчастіше стафілококом. Зазвичай він минає самостійно протягом тижня або двох", – відзначають медики. Також фахівці підкреслюють, що народні методи, приміром, плювати в око, терти обручкою чи показувати дулю, не працюють.

Як позбутись ячменю - фото 342891
Як позбутись ячменю

Що робити, якщо з'явився ячмінь:

  • Прикладайте до ока м'яку тканину, яку потримали у теплій воді, на 5-10 хвилин кілька разів у день. Це допоможе зменшити запалення
  • Полегшити біль допоможу такі препарати, як парацетамол та ібупрофен
  • Не користуйтесь косметикою та не вдягайте лінзи поки є ячмінь
  • Не чіпайте ячмінь ніяк, це лише погіршить інфекцію
  • Якщо є набряк та сильний біль, а ячмінь не минає упродовж кількох тижня, погіршуючи зір, то варто піти до лікаря
Як позбутись ячменю - фото 342890
Як позбутись ячменю

Як зменшити ризик появи ячменю:

  • Не одягайте лінзи без дезінфекції рук та зайвих раз не торкайтесь очей
  • Не забудьте змити макіяж перед сном
  • Не користуйтесь косметичними засобами, які протерміновані
  • Не беріть рушники та косметику інших людей

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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