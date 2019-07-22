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Назва причину появи ранніх зморщок на лобі
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Хибна думка, що поява зморщок турбує лише представниць прекрасної половини людства. Насправді, чоловіки теж переймаються через видимі ознаки старіння. Ми ж розповідаємо, чому ж з'являються ранні зморшки на лобі.
Як правило, зморшки у людей починають з'являтися після 30-35 років. Так відбувається, коли з віком знижується вироблення еластину та колагену. Але треба насторожитися, якщо зморшки з'явилися раніше цього віку, адже їх виникнення може бути ознакою серйозних захворювань.
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Представники науки з Америки вважають, що виражені зморшки після тридцяти років можуть бути ознакою жирового гепатозу печінки. У печінці може накопичуватися жир, коли не вистачає ламіна (особливого білка). Коли його в організмі недостатньо, шкіра починає прискорено старіти та покриватися зморшками.
Наразі учені ще не розробили спосіб поповнення кількості цього білка. Однак дослідження тривають, але поки що за участю тварин. Для захисту печінки від несприятливого фактора вчені рекомендують включити в раціон харчування такі фрукти як авокадо, яблука, а також грейпфрути.
Експерти також вважають, що зморшки можуть сигналізувати про проблеми з серцем і судинами. Судини в області чола особливо реагують на появу бляшок, тому зморшки на лобі можуть бути ознакою підвищеного ризику появи атеросклерозу. Хвороба не тільки небезпечна сама по собі, а й підвищує ризик розвитку інсульту й інфаркту.
При виявленні схильності до зморщок у молодому віці доцільно обстежитися у лікаря, приділивши особливу увагу печінці. Вчасно вжиті заходи знизять ризик появи небезпечних хвороб, наслідки яких можуть бути незворотними.
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