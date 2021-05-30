Дивіться, як корабель пройшов крізь водяний смерч у Малайзії: відео

У Малаккській протоці біля берегів Малайзії вантажний корабель не встиг змінити курс і пройшов через водяний смерч. Інцидент потрапив на відео.

Так, на кадрах видно, що у корабля не було можливості зманеврувати, тому довелося продовжити шлях крізь смерч. До цього моменту вихор встиг ослабнути і судно не засмоктало в воронку. В результаті інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

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Ролик зняли моряки на іншому судні, і відео уже встигло стати вірусним в мережі.

Корабль не успел сменить курс и прошёл через гигантский водный смерч. У берегов Малайзии случается всякое, а таранить смерч капитану пришлось впервые. В воронку никого не засосало, но испугались моряки знатно pic.twitter.com/mjj96fD0f4 — Лента.ру (@lentaruofficial) May 28, 2021

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