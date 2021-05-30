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Дивіться, як корабель пройшов крізь водяний смерч у Малайзії: відео

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Корабель пройшов крізь водяний смерч - фото 1
Корабель пройшов крізь водяний смерч / pinterest

У Малаккській протоці біля берегів Малайзії вантажний корабель не встиг змінити курс і пройшов через водяний смерч. Інцидент потрапив на відео.

Так, на кадрах видно, що у корабля не було можливості зманеврувати, тому довелося продовжити шлях крізь смерч. До цього моменту вихор встиг ослабнути і судно не засмоктало в воронку. В результаті інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

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Ролик зняли моряки на іншому судні, і відео уже встигло стати вірусним в мережі.

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