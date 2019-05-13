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Не палити: смартфон-годинник Nubia Alpha пройшов випробування на міцність

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Nubia Alpha боїться вогню та легко царапається - фото 1
Nubia Alpha боїться вогню та легко царапається

Техноблогер Зак Нільсон спеціалізується на тестуванні смартфонів, але цього разу його увагу привернув вкрай незвичайний гаджет – смарт-годинник з функцією телефону Nubia Alpha.

Пристрій цікавий у першу чергу завдяки великому гнучкому OLED-дисплею. Під час випробувань автор YouTube-каналу JerryRigEverything виявив низку особливостей новинки, про які варто знати потенційним покупцям.

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У Nubia Alpha встановлений гнучкий OLED-екран, який гнеться під час використання годинника, тому замість традиційного скла виробник застосував пластикове покриття. Пластик виявився таким м'яким, що подряпини на ньому залишаються навіть від найменшого впливу. Отже, власникам пристрою варто бути особливо обережними при його носінні.

Блогер, за традицією, тестує екрани всіх пристроїв на стійкість до вогню, і для Nubia Alpha він вирішив не робити винятки. Залежно від технології виготовлення дисплея пікселі на смартфонах вигорають повністю або тимчасово темніють і повертаються до норми. У випадку з Nubia Alpha все виявилося ще гірше – пластикове покриття екрану плавиться під впливом вогню.

Також блогер виявив, що корпус годинника та браслет виконані з нержавіючої сталі, але через шар фарби на ньому можуть бути помітні подряпини. Що ж стосується міцності пристрою, то зламати його простим згинанням не вийшло. Крім того, екран добре гнеться в обидві сторони, що ніяк не впливає на його працездатність.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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