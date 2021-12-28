Магічні числа: ряди з номером 13, 14 і 17 ви не зустрінете на літаках деяких авіакомпаній

Подорожуючи літаком, ви коли-небудь звертали увагу, що на авіалайнерах деяких компанії немає 13-го, 17-го, а інколи й 14-го ряду? Розповідаємо, у чому справа.

Нещодавно пасажир авіакомпанії RyanAir Том Коттер поділився в мережі цікавим зауваженням, пише The Sun. На його рейсі не було 13-го ряду. "Що це? Забобони?" – написав чоловік.

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Річ у тому, що пропускати 13 ряд – традиція виробництва літаків. У більшості європейських країн це число має яскравий негативний відтінок. Ряду з таким номером немає у Air France і Iberia.

Деякі авіакомпанії пропускають ще число 17. Все тому, що його римське написання – XVII схоже на латинську анаграму VIXI, яка приблизно перекладається як "моє життя наблизилося до кінця". У невдачу 17 вірять в Італії і Бразилії.

Авіалінії, що працюють на китайському ринку, пропускають 14 ряд. Адже у мові цього східного народу 14 звучить дуже схоже на слово "помре".

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