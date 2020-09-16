Не носиш маску – копай могилу: в Індонезії знайшли дієвий спосіб боротьби з COVID-19

І поки українці носять маски на підборіддях, ліктях і навіть на голові, – у всьому світі намагаються боротися зі злісними порушниками за допомогою специфічних методів. Про один із них ми й поговоримо, адже в Індонезії вирішили провчити тих, хто уперто не носить маски.

Влада округу Гресик в Індонезії відправили людей, які відмовляються носити захисні маски, копати могили для померлих від COVID-19. Таке покарання отримали вісім людей.

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Злісні порушники правил готували місця для поховання на громадському кладовищі в селі Нгабетан. Їх не зобов'язали контактувати з тілами померлих – самим похованням займалися фахівці.



Злісні порушники копають могили для тих, хто помер від COVID-19

Місцеві чиновники заявили, що зараз у регіоні не вистачає могильників, тому такі громадські роботи – найкорисніші та необхідні.

В Індонезії було зафіксовано понад 229 тисяч випадків зараження коронавірусом і понад 9 тисяч смертей від нього. З квітня носіння масок ввели на законодавчому рівні, але в провінції Східна Ява, куди входить Гресик, понад 70% мешканців ігнорують цю постанову.

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