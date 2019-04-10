Не Німеччина: у якій країні найбезпечніше на дорогах

Стало відомо, на дорогах якої країни трапляється найменше аварій. Найбезпечнішою виявилось зовсім не Німеччина, як вважалося довгий час.

Європейська комісія презентувала щорічний звіт про аварійність та смертність на дорогах Євросоюзу за 2018 рік. Найкращі показники за найменшої кількості ДТП у Великобританії.

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Згідно зі статистикою, на кожен мільйон британців випало лише 28 ДТП, що є найнижчим показником серед всіх європейських країн. На другому місці опинилась Данія –30 ДТП на мільйон мешканців, а трійку лідерів замкнула Ірландія – 31. А от найнебезпечнішими залишаються дороги Болгарії, Латвії та Румунії.

Найбезпечніші дороги Європи

Загалом за минулий рій рік на автошляхах ЄС загинуло майже 25 тисяч осіб, що на 21% менше аніж у 2010. Найбільше зусиль для підняття рівня безпеки на дорогах за цей період часу доклали Греція, Литва, Словенія та Португалія, які зуміли знизити смертність на 34-45%.

В ЄС вже планують запуск різних систем активної безпеки, серед яких системи екстреного гальмування, камери заднього виду, технології, що визначають алкогольне сп'яніння та рівень тому, а також багато інших.

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