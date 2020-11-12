Ford Mustang з фільму Викрасти за 60 секунд виставили на продаж

У Німеччині виставили на продаж один з Ford Mustang під прізвиськом "Елеонор". Авто знімали у фільмі "Викрасти за 60 секунд" 2000 року зі Ніколасом Кейджем і Анджеліною Джолі у головних ролях. Тепер "Елеонор" під номером 7 шукає нового господаря, однак її вартість не розкривається.

Усього для зйомок фільму створили 11 однакових Ford Mustang, за дизайн яких відповідав американський дизайнер і конструктор хотродів Чіп Фуз. Масл-кари отримали аеродинамічне обвішування у стилі Shelby GT500, сучасні легкосплавні диски та були укомплектовані 5,8-літровим восьмициліндровим двигуном Ford Racing з системою закису азоту. Його віддача становила 650 кінських сил.

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Компанія Cinema Vehicle Services, яка володіє цим Mustang останні три роки, стверджує, що це один з трьох уцілілих під час зйомок автомобілів. Пробіг виставленого на продаж екземпляр під номером 7 становить трохи більш як 117 тисяч кілометрів.

Mustang "Елеонор" – знахідка для колекціонерів. Наприклад, у грудні 2019 іншу "Елеонор" (теж "вижила" на знімальному майданчику), пустили з молотка за 852,5 тисячі доларів на аукціоні Mecum. Зареєстровані репліки своєю чергою оцінюються в середньому у 300 тисяч доларів.

У кінці липня дилерський центр Al Ain Class Motors, розташований у Дубаї, також виставив на продаж Mustang, побудований для фільму "Викрасти за 60 секунд". Він вирізняється автографом Керролла Шелбі на передній панелі й табличкою з назвою фільму. Продавець запросив 1,3 мільйона дирхамів.

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