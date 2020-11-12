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BMW представила електроскутер майбутнього: він виглядає круто
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Компанія BMW показала прототип електричного скутера Motorrad Definition CE 04, який пустять у серію з мінімальними змінами. "Батарейний" скутер BMW стане частиною масштабного плану з електрифікації модельного ряду, згідно з яким баварці планують стати лідерами в "зеленому" сегменті до 2030 року.
Definition CE 04 від підрозділу BMW Motorrad отримав футуристичний дизайн у стилі концептуального Concept Link, показаного ще у 2017 році. За словами шеф-дизайнера Motorrad Олександра Бакана, електродвигун дозволив помітно "занизити" Definition CE 04 у порівнянні з іншими двоколісними BMW. Іншою особливістю дизайну стали деталі підвіски, навмисно залишені відкритими.
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Розташування акумулятора у нижній частині допомогло забезпечити низький центр тяжіння, а між ним і водійським сидінням вдалося розмістити відсік для зберігання, в який вміщується шолом. В оснащення також входить бортовий комп'ютер з екраном діагоналлю 10,25 дюйма, який показує основні відомості про скутер, а також має вбудований навігатор.
Технічні характеристики скутера майбутнього поки не уточнюються. За словами Бакана, цільовою аудиторією скутера стануть мешканці міст, які проїжджають в день не більше 12 кілометрів. На далекі поїздки новинка не розрахована.
Крім скутера BMW створила "розумну" куртку для водія з водонепроникного матеріалу зі світлодіодами в рукавах і каптурі. Увімкнути підсвічування, а також змінити її колір можна за допомогою вшитих у рукав сенсорів. Крім цього, у внутрішній кишені куртки є пристрій для бездротової зарядки смартфона.
BMW підтвердила, що електроскутер запустять у серію, але не озвучила терміни. Вартість новинки також поки невідома.
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