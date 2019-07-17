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Не найбагатший у світі: хто посунув Білла Гейтса на третє місце

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Білл Гейтс більше не найбагатший - фото 1
Білл Гейтс більше не найбагатший / instagram.com/thisisbillgates

Білл Гейтс знову посунувся зі своєї позиції найбагатшої людини світу, але цього разу засновник Microsoft посів аж третю позицію. Хто зумів перевершити Гейтса у прибутку - читайте далі.

Білл Гейст постійно змагається з главою Amazon Джеффом Безосом за лідерство у списку найзаможніших людей світу, однак недавній рейтинг відчутно змістив творця корпорації Microsoft. Вже самотній Безос зайняв перше місце, адже його статки зараз складають близько 125 мільярдів, а от на другу сходинку стрімко піднявся Бернар Арно, якому належить група компанії Louis Vuitton Moet Hennessy та статок у 108 мільярдів.

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І лише на третьому місці Гейтс, яки зараз має у своєму володінні акцій компанії на 107 мільярдів. Однак чоловік точно не засмучується, адже він опустився у рейтингу через те, що пожертвував на власний благодійний фонд більш як 35 мільярдів.

Не найбагатший у світі: хто посунув Білла Гейтса на третє місце - фото 341601

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Джерело: espreso.tv
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