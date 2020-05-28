Не нахабній і ще 6 заповідей ідеального сексу, який вона не забуде

Якщо звернутися до статистики і поцікавитися думкою жінок, виходить, що чоловіки здебільшого – жахливі коханці. І на це є безліч логічних причин, які криються в інтимному етикеті. До вашої уваги 7 заповідей ідеального сексу, який вона ніколи не забуде.

Ви галантний джентльмен, який відчиняє перед дамою дверцята автівки та допомагає їй сісти за столик у ресторані? Гаразд, а в ліжку ви як поводитесь? Цілком імовірно, що ви робите щось неправильно, через що ваша партнерка не може отримати максимум задоволення. Ми ж спробуємо вам допомогти.

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1. Будьте ввічливими

Абсолютно немає ніякої різниці, чи йдеться про секс з постійною партнеркою або ж про разову акцію, – мати почуття такту необхідно завжди. Якщо ви щойно познайомилися, зустрілися, поспілкувалися і справа планомірно рухається до логічної розв'язки – це зовсім не означає, що не можна все запороти однією безглуздою фразою в дусі "ну що, коли вже поїдемо?" або подібною дією.

Пам'ятайте про те, що у дівчини, як і у вас, є почуття, і вона цілком може передумати. Все, що вам залишається в цій ситуації, – це прийняти її вибір і ввічливо розпрощатися. Ні в якому разі не підштовхуйте дівчину до чого-небудь – це неввічливо і грубо.

Не забувайте про ввічливість

2. Не поспішайте

Цей пункт стосується ситуації, коли можна все зіпсувати банальною нестриманістю. Не варто показувати дівчині, наскільки ви зголоднів за хорошим і гарячим сексом. Розслабтеся і віддайтеся моменту – раптом у вас що-небудь зможе вийти, а ви все зіпсуєте на початковій стадії.

3. Обговорюйте нюанси

Починаючи з того, де ви будете займатися один одним, і закінчуючи тим, яким чином ви будете це робити. Якщо виражатися не дуже завуальовано – обговоріть, у кого будете займатися сексом, чи будуть оральні ласки і чи залишиться хтось із вас на ніч. Це вкрай важливо і допоможе уникнути безлічі незручних і навіть неприємних ситуацій, які можуть зіпсувати все враження від спільного проведення часу.

Дівчата кажуть, що хлопці часто без попередніх домовленостей пропонують зробити їм мінет. І якби ж то, якщо просто пропонують, але ж деякі навіть наполягають. А ось це вже поганий тон. Ще було б непогано дізнатися, в яких позах їй найбільше подобається, і задовольнити її, щоб скласти про себе гарне враження і не стати героєм численних історій про горе-коханців.

Обговоріть усі нюанси

4. Захищайтесь!

Порада, яка трапляється абсолютно у всіх секс-інструкціях. І не дарма, адже досі багато пар нехтують безпекою на догоду природності відчуттів. Це не правильно. Незапланована вагітність, ІПСШ та ЗПСШ ще нікого не робили щасливішим. Це стосується не тільки сексу на один раз, а й постійних стосунків.

5. Не будь егоїстичним

Самолюбство – чудова штука, але тільки в розумних межах. Часом любов і увага до себе заходить занадто далеко, особливо в ліжку, і чоловіки думають винятково про відчуття власної персони і свій оргазм, геть забуваючи про жінку.

А немає нічого гіршого незадоволеної жінки. Якщо ви відчуваєте, що ось-ось все закінчиться, а дівчина ще далека до фіналу – зменште оберти і трошки перепочиньте. Але не розвалившись на ліжку з фразою: "Зараз все буде – я тільки віддихаюсь". Поцілуйте її і спробуйте довести її до кондиції іншими способами, благо вони зовсім не хитрі.

Задоволення не лише для вас

6. Проявляйте цікавість

Коли ви обидва, сподіваємося, отримаєте оргазм, не поспішайте бігти в душ і відразу ж збиратися додому. Дівчина практично гарантовано вважатиме себе використаною, а ви ж джентльмен – згадайте пункт 1.

Полежте удвох хвилин 20, поговоріть про те, як було круто, навіть якщо за фактом було не так. Якщо ж вам все сподобалося і ви сподіваєтеся на продовження ваших зустрічей (а то і на щось більше) – обійміть її, поцілуйте. Таким чином ви покажете дівчині, що все це було не просто так, і у вас цілком може вийти.

Не поспішайте бігти у душ після сексу

7. Не нахабнійте

Якщо ви заздалегідь не домовилися залишитися на ніч, кращим варіантом буде ввічливо розпрощатися, щоб не було ніякої незручності. Навіть якщо все було чудово – не напрошуйтеся. І дівчині, і вам необхідно все обдумати і зважити, відтак краще приборкати свій гіпофіз і дати собі час охолонути.

Передзвоніть їй вранці, запросіть куди-небудь, якщо хочете побачити її знову. У ситуації, коли секс був не дуже і бажання продовжувати знайомство немає, напишіть їй повідомлення, подякуйте за хороший вечір і приємну компанію. Будьте джентльменом, не забувайте.

Якщо узагальнити, то варто бути доброзичливим, милим, справжнім чоловіком у хорошому сенсі цього слова, який буде думати не тільки про свої потреби, а й про бажання своєї подруги. Не поводьтеся як грубий селюк, у якого є тільки його єдино правильна думка і реакція інших.

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