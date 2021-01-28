Кур'єр: дивіться трейлер нового фільму з Бенедиктом Камбербетчем

На YouTube з'явився перший трейлер гостросюжетного фільму "The Courier" ("Кур'єр"). Дивіться ролик з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі на Радіо МАКСИМУМ!

У фільмі "Кур'єр" Бенедикт Камбербетч зіграв Гревілла Вінна – реально існуючого британського бізнесмена та секретного агента, який співпрацював з полковником ГРУ Олегом Пеньковським, щоб розв'язати Карибську кризу початку 1960-х років.

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Разом з Камбербетчем у стрічці знялися Мераб Нінідзе, Рейчел Броснахен, Джессі Баклі. За режисуру відповідав Домінік Кук, який працював над драматичним серіалом "Порожня корона" за мотивами п'єс Вільяма Шекспіра.

Кур'єр, дивіться онлайн трейлер шпигунського фільму з Бенедиктом Камбербетчем:

В український прокат "Кур'єр" вийде 18 березня.

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