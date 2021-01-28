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Кур'єр: дивіться трейлер нового фільму з Бенедиктом Камбербетчем

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Бенедикт Камбербетч знявся у фільмі Кур'єр - фото 1
Бенедикт Камбербетч знявся у фільмі Кур'єр

На YouTube з'явився перший трейлер гостросюжетного фільму "The Courier" ("Кур'єр"). Дивіться ролик з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі на Радіо МАКСИМУМ!

У фільмі "Кур'єр" Бенедикт Камбербетч зіграв Гревілла Вінна – реально існуючого британського бізнесмена та секретного агента, який співпрацював з полковником ГРУ Олегом Пеньковським, щоб розв'язати Карибську кризу початку 1960-х років.

Це цікаво: Вийшов перший трейлер епічного фільму Ґодзілла проти Конга

Разом з Камбербетчем у стрічці знялися Мераб Нінідзе, Рейчел Броснахен, Джессі Баклі. За режисуру відповідав Домінік Кук, який працював над драматичним серіалом "Порожня корона" за мотивами п'єс Вільяма Шекспіра.

Кур'єр, дивіться онлайн трейлер шпигунського фільму з Бенедиктом Камбербетчем:

В український прокат "Кур'єр" вийде 18 березня.

Читайте також: КіберКрай: дивіться трейлер українського коміксу з Павлом Зібровим

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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