Британська зірка реаліті розповіла про зради Зейна Маліка у шлюбі з Джіджі Хадід

Після розлучення супермоделі Джіджі Хадід та ексучасника гурту One Direction співака Зейна Маліка минуло вже кілька місяців. Однак тільки зараз з'ясувалося, що Зейн зраджував ексдружині.

Якщо вірити закордонним ЗМІ, співак закрутив роман на стороні з Абі Кларк. Абі Кларк у минулому була учасницею британського реаліті-шоу TOWIE. Вони познайомилися в одному з барів Лос-Анджелеса. The Sun повідомляють, що про це дівчина розповіла своїй подрузі, а та своєю чергою не зберегла секрет.

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Кларк розповіла, що думала, що стосунки Зейна з матір'ю його дочки закінчені до того моменту, як побачила на телефоні артиста повідомлення від Хадід. "Я почувалася жахливо. Я думала, що він і Джіджі закінчили стосунки. Я не хотіла бути його другою жінкою, тож відступила. Мені було так шкода", – розповіла дівчина.

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Нагадаємо, минулої осені у родині Джіджі стався скандал. На її колишнього чоловіка порушили кримінальну справу. Мати моделі звинуватила співака у домашньому насильстві. Спочатку Зейн все заперечував, але згодом визнав свою провину.

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