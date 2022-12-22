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Alena Omargalieva записала святковий кліп "Святий Миколай", який подарує гарний настрій
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Співачка Alena Omargalieva з дуету TamerlanAlena випустила новий святковий хіт – "Святий Миколай". Артистка закликає слухачів прикрашати новорічну ялинку під цю пісню. Слухайте музичну прем'єру!
Прем'єра треку "Святий Миколай" від виконавиціAlena Omargalieva відбулася 19 грудня 2022 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.
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В такі не прості часи для України дуже хочеться подарувати різдвяне свято діткам і їх батькам. Хочу, щоб в кожну родину прийшов Святий Миколай і подарував гарний настрій і віру в щасливе майбутнє!, – коментує співачка.
Слухати пісню Alena Omargalieva – Святий Миколай:
Слова пісні Alena Omargalieva – Святий Миколай:
Наближається до нас Різдво
Так чекала довго я його
Подарунки i веселий смiх
Навкруги кружляє бiлий снiг!!!
Дiдусь Миколай
Святий Миколай
Про Мене не забувай
Я маю єдине бажання
Зустріти шалене кохання
Дiдусь Миколай
Святий Миколай
Про Мене не забувай
Я маю єдине бажання
Зустріти шалене кохання
Свято в сердцi свято на душi
Миколай дарунки нам неси
І про мене дiду не забудь
загадала я не що- небудь!!!
Дiдусь Миколай
Святий Миколай
Про Мене не забувай
Я маю єдине бажання
Зустріти шалене кохання
Дiдусь Миколай
Святий Миколай
Про Мене не забувай
Я маю єдине бажання
Зустріти шалене кохання
Дідусь Миколай
Святий Миколай
Дідусь Миколай
Святий Миколай
Дідусь Миколай
Святий Миколай
Дідусь Миколай
Святий Миколай
Дiдусь Миколай
Святий Миколай
Про Мене не забувай
Я маю єдине бажання
Зустріти шалене кохання
Дiдусь Миколай
Святий Миколай
Про Мене не забувай
Я маю єдине бажання
Зустріти шалене кохання
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