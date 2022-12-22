Lida Lee презентувала авторську пісню "З Тобою" про силу кохання

Пісня "З тобою" – це перша авторська робота української співачки та волонтерки Lida Lee про силу кохання. Слухайте музичну прем'єру!

Композиція "З тобою" – пісня про почуття артистки. Про почуття, які ми оберігаємо від зайвих очей. Про кохання, присмак якого тільки загострюється у часи випробувань. Про відчуття світла та тепла, коли за вікном темрява та холод.

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Про відчуття світла та тепла, коли за вікном темрява та холод. Війна навчила помічати, цінувати та дорожити нашими почуттями до найрідніших. Упевнена, у пісні та її рядках кожен знайде щось особливе та цінне для себе!", – коментує співачка.

Слухати пісню Lida Lee – З Тобою:

Слова пісні Lida Lee – З Тобою:

Оберігаю почуття,

Як головну формулу життя

Не кожен зрозуміє,

Бо так кожен вміє

Відкриватись повністю,

Бути безумовністю

Можливо пощастило,

А може, й заслужила

Те про, що я мріяла завжди

Прокидатися у ранці

В теплім ліжку, де є ти

Захід сонця і світанки

У очах палкий вогонь

Тепло твоїх долонь

Так добре ховатись від зливи

Під ковдру у твої обійми

Так добре дивитись в вікно

Коли у нас своє кіно

Люблю все, що я люблю

Пов’язано з тобою

Одною струною

Тебе люблю у сні і наяву

Я завжди з тобою

Я завжди з тобою

Я так кохаю

Тільки тебе

Я так кохаю

Я так кохаю

Тільки тебе

Я так кохаю

Тільки…

Всесвіт у твоїх очах

Щастя у простих речах

Чи варто говорити?

Про те, а як любити

Я просто намагаюсь трохи помічати

Все те, що треба цінувати

Не втрачати

Доля наче ріка

Все у наших руках

Хай веде мене туди

Де завжди будеш ти

І те про, що я мріяла завжди

Прокидатися у ранці

В теплім ліжку, де є ти

Захід сонця і світанки

У очах палкий вогонь

Тепло твоїх долонь

Я так люблю

Все, що я люблю

Пов’язано з тобою

Я так кохаю тільки

Тебе люблю у сні і наяву

Я завжди з тобою

Я завжди з тобою

Люблю

Все, що я люблю

Пов’язано з тобою

Тебе люблю у сні і наяву

Я завжди з тобою

Я завжди з тобою



Тільки тебе

Я так кохаю

Тільки тебе

Я так кохаю

Тільки тебе

Я так кохаю

Тільки тебе

Я так кохаю

Тільки…

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