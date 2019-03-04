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8 березня Голос країни

Не магнітик: дідусь-мандрівник збирає незвичайні сувеніри

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Дідусь-мандрівник привозить шампуні - фото 1
Дідусь-мандрівник привозить шампуні

У мережі не можуть втримати емоцій від креативної колекції "сувенірів", яку збирає літній мандрівник. А ви ще досі привозити магнітики та листівки?

На платформі Reddit користувач з ніком anonymooosee поділився ефектним фото колекції привезених речей з різних куточків світу. Його дідусь чимало мандрує і з кожної подорожі привозить зовсім не магнітики чи якісь традиційні сувеніри, а маленькі готельні шампуні. Не дивно, що допис так здивував мережу і зібрав понад 59 тисяч переглядів і більш як тисячу коментарів. Мильна колекція виглядає доволі ефектно, а користувачі намагаються порахувати, у скількох же містах бував літній мандрівник.

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My grandpa travels a lot and keeps all the little hotel shampoos from r/mildlyinteresting

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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