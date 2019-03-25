Не лише свіжі: чому корисні варені овочі

Дієтологи пояснили, чому варені овочі повинні бути у щоденному раціоні. Це варто знати кожному!

Фахівці пояснили, що страви на основі варених овочів, обов'язково мають бути у раціоні кожного. Річ у тому, що така їжа не лише смачна, а й корисна.

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Варені овочі, особливо, шпинат, помідори та морква, чудово впливають на стан шкіри. А все тому, що у них чимало антиоксидантів та протизапальних речовин. До того ж, такі смаколики покращують роботу нирок та допомагають позбутись від захворювань, пов'язаних з цим органом.

Чим корисні варені овочі

Не варто забувати про шлунок, якому допомагають варені овочі. Саме вони допомагають уникнути гастриту і навіть виразки, а все тому, що вони легко перетравлюються.

До того ж, варені овочі здатні покращити ріст та міцність волосся. Не лише у вигляді трапези, а й у вигляді масок. Приміром, варені продукти перемішують та наносять на шкіру голови ненадовго, а тоді змивають теплою водою.

Чим корисні варені овочі

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