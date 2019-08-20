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Не лише Шотландія: країни, в яких чоловіки носять спідниці

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Шотландський кілт - фото 1
Шотландський кілт / historic-uk

Всі ми звикли до того, що чоловік у спідниці – це неодмінно шотландець. Але, виявляється, що цей предмет одягу представники сильної статі носять і в інших країнах.

Бутан, гхо. Халат гхо, який є в Бутані офіційним одягом, надягають в комплекті з шкарпетками до колін і особливим шарфом кабні. На думку державних мужів, гхо підкреслює самобутність народу Бутана.

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Бірма, пасхоу. Традиційний чоловічий одяг в Бірмі, пасхоу, являє собою відріз тканини довжиною 2 метри і шириною 0,8 метра. Він обертається навколо стегон і стягується вузлом на животі. Жіночі спідниці влаштовані так само, тільки фіксують їх, заправляючи на боку.

Не лише Шотландія: країни, в яких чоловіки носять спідниці - фото 349030

Марокко, джеллаба. У Марокко довгий халат з капюшоном, джеллаба, є як чоловічим, так і жіночим одягом. Існує два види цього халату, звичайний, з бавовняної тканини, і утеплений з вовни.

Не лише Шотландія: країни, в яких чоловіки носять спідниці - фото 349032

Греція, фустанелла. Ще в XIX столітті спідниця-фустанелла була ознакою особливої ​​мужності. У Греції цей одяг був неодмінною частиною військової форми кілька століть, а сьогодні побачити це вбрання можна на евзонах – гвардійцях, яких так люблять фотографувати туристи під час зміни караулу.

Не лише Шотландія: країни, в яких чоловіки носять спідниці - фото 349033

Фіджі, сулу. На островах архіпелагу Фіджі спідниці чоловіки почали носити відносно недавно, в XIX столітті, після колонізації англійцями. До цього чоловіки на благодатних тропічних островах обходилися зовсім без одягу. Першими одягатися в сулу почали новонавернені в християнську віру остров'яни, щоб підкреслити свою відмінність від язичників.

Не лише Шотландія: країни, в яких чоловіки носять спідниці - фото 349034

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Джерело: historic-uk
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