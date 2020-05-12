Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Не лише Шерлок: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire

  • 218
Британські "Друзі" - фото 1
Британські "Друзі" / culturefly.co.uk

Авторитетний американський журнал Esquire вибрав найкращі серіали з Великобританії, які можна подивитись онлайн. Йдеться про стрічки, що доступні на стрімінговому сервісі Netflix, хоч їх можна знайти і на інших інтернет-ресурсах. Зберігайте ТОП якісного кіно!

Британські серіали відомі своїми продуманими сюжетами, несподіваними розв'язками, а також якісною акторською грою та добірним гумором. Запевняємо: ви точно не пожалієте витраченого на перегляд цих шоу часу, адже вони варті вашої уваги.

Це цікаво: Кортні Кокс вперше подивилась "Друзів" і назвала улюблену серію

Найкращі британські серіали на Netflix

Сексуальне виховання / Sex Education

Хітова драмеді про сина сексопатологині, який раптово з'ясовує, що атмосферу сексуальної грамотності, яка панувала у його домі, у старших класах школи можна вигідно монетизувати. До його бізнесу долучається головна бунтарка класу Мейв, тож Отіс починає давати однокласникам консультації – зрозуміло, не безкоштовно.

Великий Пекарський Турнір / The Great British Baking Show

Багато хто називає це шоу одним з найбільш спокійних на Netflix. Змагання пекарів-любителів схоже на інші кулінарні змагання, але ставки тут не такі високі, а дійство проходить в різнокольорових шатрах серед ідилічних зелених пагорбів.

Гострі картузи / Peaky Blinders

Історична драма, дія якої відбувається в британській провінції невдовзі після закінчення Першої світової. "Гострі картузи" – сімейна банда, яка дійсно колись мала великий вплив в Бірмінгемі. За сюжетом, бандити привертають увагу уряду, а найнятий владою приватний детектив починає на них полювання.

По друзях / Crashing

Абсолютно божевільний і дуже смішний британський варіант "Друзів". Це – переплетення історій шести двадцятирічних друзів, які живуть в приміщенні колишньої лікарні.

Корона / The Crown

Серіал про життя королеви Єлизавети ІІ – починаючи з її сходження на престол в 1947-му і закінчуючи теперішнім часом. Захоплива і при цьому детальна історична драма, присвячена життєвому шляху і спадщини цієї великої жінки, не залишить вас байдужими.

Переростки / The Inbetweeners

Класичний ситком про перехідний період в житті чотирьох підлітків з передмістя, які намагаються пережити дорослішання. Герої, що з грацією слона в магазині посуду розбираються з навчанням, сексом і дружбою, викликають одночасно розчулення і жах.

Бродчерч (Вбивство на пляжі) / Broadchurch

Дія цього детективного серіалу відбувається у вигаданому англійському селі в графстві Дорсет, на березі Ла-Маншу. Головні герої – місцеві поліцейські, які розслідують по одному злочину на сезон.

Співучасник / Collateral

Поліцейська драма в чотирьох частинах, протягом якої лондонському інспектору доручають розслідувати вбивство постачальника піци, і незабаром цей звичайний злочин виводить її на цілий клубок заплутаних історій.

Шерлок / Sherlock

Швидше за все, ви вже його подивилися, але все-таки: це сучасна адаптація вічних книг Артура Конан-Дойля про Шерлока Холмса. Головного героя грає неперевершений Бенедикт Камбербетч, а його незмінного супутника доктора Ватсона – Мартін Фріман. Дія стрічки відбувається в Англії в наші дні: Ватсон повертається з афганської війни, винаймає разом з Холмсом квартиру і долучається до розслідувань.

Охоронець / Bodyguard

Ветеран війни стає особистим охоронцем міністра внутрішніх справ – амбітної політичної діячки, програма якої прямо суперечить особистим переконанням героя. Чим ближче він знайомиться з начальницею, тим складніше йому стає виконувати свій обов'язок...

Ватажок / Top Boy

В одному зі спальних кварталів Східного Лондона двоє друзів займаються наркобізнесом і мріють стати найбагатшими на районі. Авантюрні моменти в дусі класичної бандитської драми чергуються з реалістичними епізодами, у яких звичайні жителі гетто намагаються вирішити свої щоденні проблеми.

Кінець ***ного світу / The End of the F *** ing World

Серіал, знятий за однойменним коміксом, починається з подорожі двох підлітків: Джеймса, самопроголошеного психопата, що мріє вбити свою однокласницю, і Аліси, яка власне і є тією однокласницею. Коли дівчина пропонує втекти з дому і вплутує їх обох в божевільну пригоду, між втікачами починається дивна дружба, що переростає в щось більше.

Викликайте акушерку / Call the Midwife

Лондон 1950-х. Медсестра Дженні, яка щойно закінчила училище, відправляється до своєї першої пацієнтки – у монастир. Знайти спільну мову зі строгими монахинями нелегко, але її підтримують колеги.

Дівчата з Деррі / Derry Girls

Британський ситком про Північну Ірландію тих часів, коли там було неспокійно. У головних ролях – чотири дівчинки-підлітки, один хлопчисько та закрита жіноча католицька школа. Гострі й несподівано глибокі жарти, юність в епоху національної кризи – ці та інші риси роблять цей серіал справді непересічним.

Айтішники / The IT Crowd

Комедія про трьох співробітників техпідтримки вигаданої корпорації Reynholm Industries. Айтішників відправили в підвал, і там їхній відділ перетворився у власний мікрокосм.

Lovesick

Молодий хлопець Ділан із Глазго, що у прямому сенсі страждає від любовної хвороби, повинен знайти всіх своїх коханок, щоб повідомити їм новину: у нього хламідіоз. На тлі розгортаються історії його сусідів по квартирі, які теж мають чим "похвалитись".

Дивіться також: Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020

Джерело: esquire
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 10 травня, 18:50
  • 4382
Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
  • 07 травня, 18:21
  • 826
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2285908
Загрузка...
Новини