Не лише Шерлок: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire

Авторитетний американський журнал Esquire вибрав найкращі серіали з Великобританії, які можна подивитись онлайн. Йдеться про стрічки, що доступні на стрімінговому сервісі Netflix, хоч їх можна знайти і на інших інтернет-ресурсах. Зберігайте ТОП якісного кіно!

Британські серіали відомі своїми продуманими сюжетами, несподіваними розв'язками, а також якісною акторською грою та добірним гумором. Запевняємо: ви точно не пожалієте витраченого на перегляд цих шоу часу, адже вони варті вашої уваги.

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Найкращі британські серіали на Netflix

Сексуальне виховання / Sex Education

Хітова драмеді про сина сексопатологині, який раптово з'ясовує, що атмосферу сексуальної грамотності, яка панувала у його домі, у старших класах школи можна вигідно монетизувати. До його бізнесу долучається головна бунтарка класу Мейв, тож Отіс починає давати однокласникам консультації – зрозуміло, не безкоштовно.

Великий Пекарський Турнір / The Great British Baking Show

Багато хто називає це шоу одним з найбільш спокійних на Netflix. Змагання пекарів-любителів схоже на інші кулінарні змагання, але ставки тут не такі високі, а дійство проходить в різнокольорових шатрах серед ідилічних зелених пагорбів.

Гострі картузи / Peaky Blinders

Історична драма, дія якої відбувається в британській провінції невдовзі після закінчення Першої світової. "Гострі картузи" – сімейна банда, яка дійсно колись мала великий вплив в Бірмінгемі. За сюжетом, бандити привертають увагу уряду, а найнятий владою приватний детектив починає на них полювання.

По друзях / Crashing

Абсолютно божевільний і дуже смішний британський варіант "Друзів". Це – переплетення історій шести двадцятирічних друзів, які живуть в приміщенні колишньої лікарні.

Корона / The Crown

Серіал про життя королеви Єлизавети ІІ – починаючи з її сходження на престол в 1947-му і закінчуючи теперішнім часом. Захоплива і при цьому детальна історична драма, присвячена життєвому шляху і спадщини цієї великої жінки, не залишить вас байдужими.

Переростки / The Inbetweeners

Класичний ситком про перехідний період в житті чотирьох підлітків з передмістя, які намагаються пережити дорослішання. Герої, що з грацією слона в магазині посуду розбираються з навчанням, сексом і дружбою, викликають одночасно розчулення і жах.

Бродчерч (Вбивство на пляжі) / Broadchurch

Дія цього детективного серіалу відбувається у вигаданому англійському селі в графстві Дорсет, на березі Ла-Маншу. Головні герої – місцеві поліцейські, які розслідують по одному злочину на сезон.

Співучасник / Collateral

Поліцейська драма в чотирьох частинах, протягом якої лондонському інспектору доручають розслідувати вбивство постачальника піци, і незабаром цей звичайний злочин виводить її на цілий клубок заплутаних історій.

Шерлок / Sherlock

Швидше за все, ви вже його подивилися, але все-таки: це сучасна адаптація вічних книг Артура Конан-Дойля про Шерлока Холмса. Головного героя грає неперевершений Бенедикт Камбербетч, а його незмінного супутника доктора Ватсона – Мартін Фріман. Дія стрічки відбувається в Англії в наші дні: Ватсон повертається з афганської війни, винаймає разом з Холмсом квартиру і долучається до розслідувань.

Охоронець / Bodyguard

Ветеран війни стає особистим охоронцем міністра внутрішніх справ – амбітної політичної діячки, програма якої прямо суперечить особистим переконанням героя. Чим ближче він знайомиться з начальницею, тим складніше йому стає виконувати свій обов'язок...

Ватажок / Top Boy

В одному зі спальних кварталів Східного Лондона двоє друзів займаються наркобізнесом і мріють стати найбагатшими на районі. Авантюрні моменти в дусі класичної бандитської драми чергуються з реалістичними епізодами, у яких звичайні жителі гетто намагаються вирішити свої щоденні проблеми.

Кінець ***ного світу / The End of the F *** ing World

Серіал, знятий за однойменним коміксом, починається з подорожі двох підлітків: Джеймса, самопроголошеного психопата, що мріє вбити свою однокласницю, і Аліси, яка власне і є тією однокласницею. Коли дівчина пропонує втекти з дому і вплутує їх обох в божевільну пригоду, між втікачами починається дивна дружба, що переростає в щось більше.

Викликайте акушерку / Call the Midwife

Лондон 1950-х. Медсестра Дженні, яка щойно закінчила училище, відправляється до своєї першої пацієнтки – у монастир. Знайти спільну мову зі строгими монахинями нелегко, але її підтримують колеги.

Дівчата з Деррі / Derry Girls

Британський ситком про Північну Ірландію тих часів, коли там було неспокійно. У головних ролях – чотири дівчинки-підлітки, один хлопчисько та закрита жіноча католицька школа. Гострі й несподівано глибокі жарти, юність в епоху національної кризи – ці та інші риси роблять цей серіал справді непересічним.

Айтішники / The IT Crowd

Комедія про трьох співробітників техпідтримки вигаданої корпорації Reynholm Industries. Айтішників відправили в підвал, і там їхній відділ перетворився у власний мікрокосм.

Lovesick

Молодий хлопець Ділан із Глазго, що у прямому сенсі страждає від любовної хвороби, повинен знайти всіх своїх коханок, щоб повідомити їм новину: у нього хламідіоз. На тлі розгортаються історії його сусідів по квартирі, які теж мають чим "похвалитись".

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