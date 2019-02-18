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Не лише пити: науковці поділилися корисними властивостями кави

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Каву корисно не лише пити! - фото 1
Каву корисно не лише пити!

Чи знаєте ви, що каву можна використовувати не тільки для збадьорення, а й для краси шкіри? До вашої уваги перелік переваг, які принесе кава вашій зовнішності.

Кава – багате джерело антиоксидантів, необхідних для захисту організму від вільних радикалів, які ушкоджують шкіру. Завдяки цій властивості вона підсилює природний захист епідермісу. Одним з численних досліджень було доведено, що екстракт кави допомагає підтримувати енергію клітин.

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Кава також має властивість захищати організм від ультрафіолетових променів, що може бути небезпечно, оскільки в деяких випадках вони призводять до шкірних захворювань. Регулярне застосування кофеїну захищає шкіру від сонця і його канцерогенних ефектів. Згідно з дослідженням, кофеїн, фактично придушує пошкодження ДНК, викликане несприятливими ультрафіолетовими променями.

Кава значно корисніша, ніж ви думаєте - фото 308535
Кава значно корисніша, ніж ви думаєте

Кава може зробити вашу шкіру гладкою та м'якою. Вона успішно справляється з відновленням тканин шкіри, а також відіграє важливу роль у регуляції росту клітин. Це призводить до затримки вологи, збільшення колагену й еластину в шкірі.

Кава покращує циркуляцію. Вона стимулює кровообіг і робить шкіру здоровою та повною енергії, одночасно зменшуючи набряклість тканин у деяких ділянках шкіри. Ось чому кава вважається ефективним засобом зменшення опухлих очей. Причина в тому, що цей напій допомагає кровоносним судинам стискуватися.

Використайте каву замість скрабу. Шкіру можна масажувати круговими рухами, щоб видалити мертві клітини, змішавши мелену каву, коричневий цукор і оливкову олію. Цей натуральний скраб очищає шкіру від токсинів і бактерій, роблячи її м'якою і ніжною.

Скраб з кави принесе користь вашому обличчю та тілу - фото 308536
Скраб з кави принесе користь вашому обличчю та тілу

Каву також можна використовувати для відлущування шкіри голови. Для цього ви можете змішати мелену каву і трохи води на вологому волоссі. За допомогою масажних рухів можна очистити шкіру голови від надлишку шкірного сала, бактерій і мертвих клітин шкіри.

Каву також можна використовувати як антицелюлітний скраб для тіла. Вона допомагає підтягнути шкіру та зменшити появу темного целюліту.

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Джерело: Med2
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