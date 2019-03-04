Не лише пере, а й сушить: Xiaomi представила нову пральну машину

У рамках суббренду Yunmi компанія Xiaomi випустила пральну машину з підтримкою функцій на базі штучного інтелекту VioBrain. Побутовий пристрій не лише відпирає речі, а й сушить їх.

Модель отримала назву Yunmi Internet Washing and Drying Machine. Машинка оснащена новітньою конденсаційною системою сушки за допомогою гарячого повітря. Її робота регулюється автоматично на основі даних з температурних датчиків усередині. Вони дозволяють точно визначити рівень нагріву речей в окремих частинах барабана.

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Виробник запевняє, що речі після такого сушіння не будуть пом'ятими, що дозволить відразу одягнути річ після прання. Крім того, абсолютно сухим стає і сам барабан.

Коротка програма з сушінням займає всього 45 хвилин. Місткість барабана – до 10 кг білизни для звичайного прання і до 6 кг для сушіння. Віджимання відбувається зі швидкістю 1400 обертів на хвилину.

Передбачено 16 режимів прання для різних тканин і елементів одягу. Використовувати Yunmi Internet Washing and Drying Machine можна навіть для пуховиків і надзвичайно делікатних речей. Керувати процесом можна безпосередньо зі смартфона, отримуючи повідомлення про завершення прання та сушіння.

У порівнянні з першою пральною машинкою Xiaomi, представленою під брендом Mijia, новинка виявилася трохи дорожчою. Вона буде коштувати 3 299 юанів (492 долари США).

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