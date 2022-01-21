Дива не сталося: фахівці DxOMark оцінили камери realme GT Neo 2

У лабораторії DxOMark протестували камеру актуального флагмана realme GT Neo 2. У своєму звіті фахівці не лише представили результати випробувань смартфона, а й порівняли їх із результатами попередника.

Відразу ж зауважимо, що експертів не надто вразила камера realme GT Neo 2. Особливо, якщо порівнювати її з попередником. Дізнайтеся, яким був вердикт фахівців DxOMark.

Це цікаво: За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм

Нагадаємо, основна камера realme GT Neo 2 включає 64-мегапіксельний датчик з апертурою f/1.8, надширококутний на 8 Мп (f/2.3) та макрооб'єктив на 2 Мп. Пристрій здатний знімати відео з роздільною здатністю 4K при швидкості 30 та 60 кадрів за секунду, а також у форматі 1080p @ 30 fps.

За підсумками тестування експерти дійшли висновку, що смартфон добре працює в умовах яскравого освітлення та при зйомці зі спалахом, демонструючи відмінну експозицію та баланс білого як у фото-, так і відеорежимі. Крім того, на портретних фотографіях відзначається чітке відділення об'єкта та приємне розмиття фону.

Також до плюсів камери realme GT Neo 2 в DxOMark віднесли точну передачу кольору на знімках, зроблених з близької відстані, і у відеороликах, знятих у приміщенні та на вулиці. Іншими перевагами відеорежиму стали хороша стабілізація при яскравому освітленні та постійне фокусування на обличчі під час зйомки.

Основні недоліки смартфона полягають у шумах, артефактах та відблисках на фото, знятих у будь-яких умовах, а також відсутності деталей при використанні надширококутного модуля та неточної передачі кольору при слабкому освітленні. Нестача світла впливає і на якість відео. Йдеться про низьку деталізацію та погану роботу функції автофокусу.

Порівнюючи камери героя огляду та його попередника, фахівці зазначили, що різниця між ними невелика. У результаті realme GT Neo 2, набравши 106 балів, посів 99-те місце у загальному рейтингу смартфонів за версією DxOMark.

Читайте також: OnePlus 10 Pro: у мережі показали приклади фото, зроблених на смартфон